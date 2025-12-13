Kahramanmaraş'ta otomobile silahlı saldırı; kadın sürücü öldü
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda kadın sürücü hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan zanlıyı gözaltına aldı
Giriş: 13.12.2025 - 02:17 Güncelleme: 13.12.2025 - 02:23
Onikişubat ilçesinde Sultan D. (22) idaresindeki otomobile Tekerek Mahallesi'nde seyir halindeyken İ.T.K. tarafından silahla ateş açıldı. AA'nın haberine göre; saldırıda sürücü Sultan D. hayatını kaybetti, saldırgan kaçtı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, kaçan zanlı İ.T.K'yi kısa sürede yakaladı.
