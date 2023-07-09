Kahramanmaraş'ta tedirgin eden deprem! 9 Temmuz son depremler listesi Kahramanmaraş AFAD verilerine göre 3.6 büyüklüğünde, Kandilli verilerine göre ise 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem sonrası gözler AFAD ve Kandilli son depremler listesine çevrildi. Peki, en nerede ne zaman deprem oldu? İşte 9 Temmuz Kandilli ve AFAD son depremler listesi... Habertürk Giriş: 09.07.2023 - 09:10 Güncelleme: 09.07.2023 - 09:10 facebook

twitter

linkedin

Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve kabul ediyorum. Bu uygulama üzerinden iletişimi açık rızam ile kabul ediyorum. KONUŞMAYI BAŞLAT whatsapp

mail

1 Şurada Paylaş!







Son depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından anbean güncelleniyor. Hemen belirtelim ki son deprem Kahramanmaraş'ta AFAD verilerine göre 3.6 büyüklüğünde, Kandilli verilerine göre ise 3.8 büyüklüğünde depremle meydana geldi.