Kahramanmaraş'ta tedirgin eden deprem! 9 Temmuz son depremler listesi
Kahramanmaraş AFAD verilerine göre 3.6 büyüklüğünde, Kandilli verilerine göre ise 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem sonrası gözler AFAD ve Kandilli son depremler listesine çevrildi. Peki, en nerede ne zaman deprem oldu? İşte 9 Temmuz Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
Son depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından anbean güncelleniyor. Hemen belirtelim ki son deprem Kahramanmaraş'ta AFAD verilerine göre 3.6 büyüklüğünde, Kandilli verilerine göre ise 3.8 büyüklüğünde depremle meydana geldi.
Hissedilen sarsıntılar sonrası en çok merak edilenler arasında "Deprem mi oldu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, en son deprem nerede kaç büyüklüğünde oldu?
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Merak edenler için güncel son depremler AFAD ve Kandilli tablosunu haberimizde derledik. İşte 9 Temmuz Kandilli ve AFAD son depremler listesi...