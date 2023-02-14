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Kahramanmaraş'ta yaraların sarılması için "Dayanışma Obası" kuruluyor

Kahramanmaraş'ta depremlerin yaralarının sarılması amacıyla Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından "Dayanışma Obası" kuruluyor. Kılavuzlu Millet Bahçesindeki alan, Etnospor Kültür Festivalinde kullanılan geleneksel çadırların yanı sıra Kırgızistan ve Kazakistandan gelen çadırlarla oluşturulacak. Obada kurulacak aşeviyle depremzedelere sıcak yemek imkanı sağlanacak. Diğer illerden gelen psikologlar her hafta çocuklar başta olmak üzere ailelere psikolojik destek verecek. Dayanışma Obasında çocuklar için oyun oynanacak ve çizgi film gösterimi yapılacak çadırlar da kurulacak

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  • Kahramanmaraş'ta yaraların sarılması için "Dayanışma Obası" kuruluyor

    Kahramanmaraş'ta depremlerin yaralarının sarılması amacıyla Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından "Dayanışma Obası" kuruluyor. Kılavuzlu Millet Bahçesi'ndeki alan, Etnospor Kültür Festivali'nde kullanılan geleneksel çadırların yanı sıra Kırgızistan ve Kazakistan'dan gelen çadırlarla oluşturulacak.
  • Kahramanmaraş'ta yaraların sarılması için "Dayanışma Obası" kuruluyor

    Obada kurulacak aşeviyle depremzedelere sıcak yemek imkanı sağlanacak. Diğer illerden gelen psikologlar her hafta çocuklar başta olmak üzere ailelere psikolojik destek verecek. Dayanışma Obası'nda çocuklar için oyun oynanacak ve çizgi film gösterimi yapılacak çadırlar da kurulacak.
  • Kahramanmaraş'ta yaraların sarılması için "Dayanışma Obası" kuruluyor

    Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeev, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev ile beraber otağ kurulumu çalışmalarını inceledi. Bakan Ajikeev, ülkesinin afet haberini aldıktan sonra yaraları sarmak için çalışmalara başladığını belirterek, "127 Kırgız çadırı kurduk, 20 normal çadır getirdik. Bir de hastane, tıbbi alan oluşturacağız" dedi.
  • Kahramanmaraş'ta yaraların sarılması için "Dayanışma Obası" kuruluyor

    Arama kurtarma için Kırgızistan'dan 167 kişilik ekibin geldiğini kaydeden Ajikeev, ekibin dün enkaz altından bir kişiyi 180 saat sonra çıkardığını, büyük sevinç yaşadıklarını dile getirdi. Kırgız çadırlarını kurmanın kolay olduğunu anlatan Ajikeev, "Sıcak tutar, hava sirkülasyonu da kolay. İçerisinde odun, kömür yakılabiliyor. Türk vatandaşlarımıza bir süre barınma sağlayacağına inanıyorum" dedi. 

  • "DAİMA BİRLİKTEYİZ"

    Kazakistan'dan getirilen otağların kurulumundan sorumlu olan Sıpatayev Beregen Dauletbakoğlu da acı zamanda, dost ve kardeş ülke Türkiye'yi yalnız bırakmamak için yola çıktıklarını ifade etti.

     
  • Kahramanmaraş'ta yaraların sarılması için "Dayanışma Obası" kuruluyor

    Bu seferberliği birlikte yürüteceklerini vurgulayan Dauletbakoğlu, "Ülkemizden gelmek isteyen çok gönüllü arkadaş vardı ama zaman, imkan kısıtından dolayı gelen arkadaş sayısı 15. Bu 15 kişi seçilmiş olanlar. Arkamızda Kazakistan halkı var. Türkiye'nin yanındayız. Sonuna kadar, daima birlikteyiz. Çadırlar geniş, soğuğa ve depreme karşı dayanıklı. Bu dayanıklılığı onun özel kuruluşundan kaynaklı" dedi.
  • Kahramanmaraş'ta yaraların sarılması için "Dayanışma Obası" kuruluyor
  • Kahramanmaraş'ta yaraların sarılması için "Dayanışma Obası" kuruluyor
  • Kahramanmaraş'ta yaraların sarılması için "Dayanışma Obası" kuruluyor
  • Kahramanmaraş'ta yaraların sarılması için "Dayanışma Obası" kuruluyor
  • Kahramanmaraş'ta yaraların sarılması için "Dayanışma Obası" kuruluyor
  • Kahramanmaraş'ta yaraların sarılması için "Dayanışma Obası" kuruluyor
  • Kahramanmaraş'ta yaraların sarılması için "Dayanışma Obası" kuruluyor
  • Kahramanmaraş'ta yaraların sarılması için "Dayanışma Obası" kuruluyor
  • Kahramanmaraş'ta yaraların sarılması için "Dayanışma Obası" kuruluyor
  • Kahramanmaraş'ta yaraların sarılması için "Dayanışma Obası" kuruluyor
  • Kahramanmaraş'ta yaraların sarılması için "Dayanışma Obası" kuruluyor
  • Kahramanmaraş'ta yaraların sarılması için "Dayanışma Obası" kuruluyor
  • Kahramanmaraş'ta yaraların sarılması için "Dayanışma Obası" kuruluyor
  • Kahramanmaraş'ta yaraların sarılması için "Dayanışma Obası" kuruluyor
  • Kahramanmaraş'ta yaraların sarılması için "Dayanışma Obası" kuruluyor

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