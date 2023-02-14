Bu seferberliği birlikte yürüteceklerini vurgulayan Dauletbakoğlu, "Ülkemizden gelmek isteyen çok gönüllü arkadaş vardı ama zaman, imkan kısıtından dolayı gelen arkadaş sayısı 15. Bu 15 kişi seçilmiş olanlar. Arkamızda Kazakistan halkı var. Türkiye'nin yanındayız. Sonuna kadar, daima birlikteyiz. Çadırlar geniş, soğuğa ve depreme karşı dayanıklı. Bu dayanıklılığı onun özel kuruluşundan kaynaklı" dedi.