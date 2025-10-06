Kahramanmaraş'ta Sersem Yaylası'nda vatandaşların tel örgü tepkisi
Kahramanmaraş'ın Başkonuş Yaylası bölgesindeki Sersem Yaylası'ndaki tel örgü vatandaşların tepkisini çekti. Mera alanı olduğu belirtilen alanın tel örgüyle çevrilmeye başlandığını, bölgeye çıkan bazı yolların kapatıldığını öğrenen yöre sakinleri, yaylada toplanıp, yapılan çalışmaları pankart açarak protesto etti. Bölge sakinlerinden Orhan Ermeydan, yayladaki duruma ilişkin vatandaşlardan adına açıklama yaptı
Kahramanmaraş'ta Başkonuş Yaylası bölgesindeki Sersem Yaylası'nın tel örgü ile kapatıldığı iddiası, bölge halkında tepkiye neden oldu.
Onikişubat ilçesinde bulunan bölgede vatandaşlar tarafından "Sersem" olarak bilinen ve geçmişte mera olarak kullanılan alanın tel örgüyle çevrilmeye başlandığını, bazı yolların bariyerlerle kapatıldığı öğrenildi.
Yöre sakinleri, yıllardır hayvanlarını otlattıkları ve çocukluk zamanlarını yaşadıkları kentin can damarlarından bölgenin betonlaşmasından kaygı duyduklarını ifade etti.
Yaylada toplanan bölge halkı yapılan çalışmalara tepki gösterdi.
Bölge sakinlerinden Orhan Ermeydan, "Bu dağın bir bölümü Orman Bölge Müdürlüğünce bir şahsa 49 yıllığına verilmiştir. Bu yayla turizmi için tesislerin belli bir alanda genişletilmesinin şartnamede olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Bu genişlemenin Başkonuş'un Sersem diye adlandırdığımız ve 2008 yılına kadar mera olarak kullanıldı. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından tel örgü içine alınması için 2 milyon lira ihale bedeli ile tel örgü alınıp işe başlandığı görülüyor. Halen işletilen tesislerden köyümüze gittiğimiz yollar kapatılmış bariyerler konulmuştur. Bu yolların ortadan kaldırılması, işletmenin dilediği şekilde bariyer koyup kapatma yetkisi ve köylülerin bu yolları kullanma imkanını ortadan kaldırması ihale şartnamesinde var mıdır. Varsa zaten köylülerin anayasal hakları gereği tali ve ana yolları da kapatılamaz. Acilen köylülerin kendi yaşadıkları alana girmeleri için bu yolların açılması gerekmektedir. Mevcut işletmenin genişleme alanı Sersem dediğimiz eski mera ve şu an için ne vasıfta olduğunu bilmediğimiz tel içine alınan yere kadar uzanmakta mıdır" dedi.
Başkonuş ve Sersem yaylalarının bu bölgenin en güzel yeri olduğuna dikkat çeken Ermeydan, "Yapılacak yeni yapılaşma ile zeminin jeolojik ve ekolojik yapısı nasıl bir şekilde zarara uğrayacaktır. Yapılmak istenen beton yığınları mı yoksa, o güzel kartpostal gibi yerler iş makineleri ile düzenlenip doğal yapısına zarar mı verilecektir. Bu meraya verilen zarar hayvancılığa zarar da verecektir. Benim gibi yaşı ileri seviyede olan ve burada geçmişimiz var hayvanlarımızı otlattık. İnsan eli değmemiş Sersem ve civarı bazılarının çok para kazanma hırsı için heba edilecekse biz o civar sakinleri olarak buna izin verilmemesini verilmesi durumunda ise anayasal ve yasal tüm haklarımızı kullanacağının bilinmesini isteriz" diye konuştu.