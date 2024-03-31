Kahramanmaraş Belediye başkan adayları kimlerdir? Kahramanmaraş Belediyesi hangi partide? Kahramanmaraş Belediye başkanı kimdir? Kahramanmaraş Belediyesi hangi partide? Kahramanmaraş Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Kahramanmaraş Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Kahramanmaraş Belediyesini hangi parti kazandı ve Kahramanmaraş Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Kahramanmaraş yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 12:49 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:49 facebook

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