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Kahramanmaraşlı dağcılar, doğa yürüyüşü sırasında mağara keşfetti

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir grup dağcı, doğa yürüyüşü sırasında içinde sarkıt, dikit ve sütunların yer aldığı mağara keşfetti

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AA
  • Doğa yürüyüşünde keşfedildi... "100 veya 120 milyon yıllık geçmişe sahip"

    Kahramanmaraş'ın Kırsal Tekir Mahallesi Koyunoluk Dağı'na keşif tırmanışı gerçekleştiren Kahramanmaraş Doğa Sporları Topluluğu (KADOS) üyesi bir grup dağcı, Ardıç Suyu Yaylası mevkisinde mağara olduğunu fark etti. AA'nın haberine göre mağaraya giren ve yaklaşık 400 metre ilerleyebilen grup, yeterli ekipmanları olmadığı için dönerek durumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile paylaştı.
  • Doğa yürüyüşünde keşfedildi... "100 veya 120 milyon yıllık geçmişe sahip"

    Tabiat Varlıkları Şube Müdürü Cuma Bilgehan başkanlığında uzman bir ekip, mağaraya girerek incelemelerde bulundu. Doğa yürüyüşü sırasında mağarayı bulan KADOS sözcüsü Emrah Mercan, bölgedeki gezilebilir alanları araştırırken bu mağarayı bulduklarını söyledi.
  • Doğa yürüyüşünde keşfedildi... "100 veya 120 milyon yıllık geçmişe sahip"

    Mağaradaki sarkıt, dikit ve sütunların dikkati çekici olduğunu dile getiren Mercan, "Çok fazla bilgimiz olmadığı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerinden yardım istedik. Onları da davet ederek burada tekrar incelemelerde bulunduk. Kahramanmaraş'ın tanıtımı amacıyla daha iyi bir noktaya taşınması açısından yardımlarını talep ettik" diye konuştu.
  • Doğa yürüyüşünde keşfedildi... "100 veya 120 milyon yıllık geçmişe sahip"

    BÖLGE ÇOK SAYIDA MAĞARAYA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

    Kahramanmaraş'taki Direkli Mağarası'nın Kazı Başkanı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cevdet Merih Erek, kentin kuzeyi ve kuzeybatısının dağlık bir yapıya sahip olması nedeniyle çok sayıda mağara ve kaya altı sığınağa ev sahipliği yaptığını söyledi.
  • Doğa yürüyüşünde keşfedildi... "100 veya 120 milyon yıllık geçmişe sahip"

    Kentte gerçekleştirdikleri yüzey araştırmalarında çok sayıda arkeolojik ve doğal değere sahip mağaralar tespit ettiklerini anlatan Erek, mağara varlığının Kahramanmaraş'taki turistik faaliyetlerin gelişimini pozitif etkileyeceğini düşündüğünü kaydetti.
  • Doğa yürüyüşünde keşfedildi... "100 veya 120 milyon yıllık geçmişe sahip"

    "BU MAĞARANIN TURİZME KAZANDIRILMASI MÜMKÜN"

    Erek, yaptıkları yüzey araştırmalarında Tekir Mahallesi'nin önemine işaret ederek, şöyle konuştu:
  • Doğa yürüyüşünde keşfedildi... "100 veya 120 milyon yıllık geçmişe sahip"

    "Özellikle Arkıt Çayı'nın kaynağının bulunduğu yerden başlayarak gerçekleştirilen araştırmalarda derin ve uzun tip mağaraların varlığı tespit edilmiştir. Bu mağaraların 100 veya 120 milyon yıllık bir geçmişe sahip olduğunu söylemek mümkündür. Çok sayıda tektonik faaliyetlerin sonucunda bu mağaraların büyük bir kısmı zaman zaman birbirine bağlanmış ya da birbiriyle olan bağlantıları kesilmiştir.
  • Doğa yürüyüşünde keşfedildi... "100 veya 120 milyon yıllık geçmişe sahip"

    Söz konusu mağaraların geçmişinin bu kadar eskiye ait olduğunu, içlerinde tespit edilen sarkıt ve dikitlerin büyüklük ve uzunluğunun fazla oluşundan anlamak mümkündür. Hatta bazı sarkıt ve dikitlerin zaman içinde birbiriyle birleştiği de görülmüştür.
  • Doğa yürüyüşünde keşfedildi... "100 veya 120 milyon yıllık geçmişe sahip"

    Bu mağaraların turizme kazandırılması mümkün ancak özel aydınlatma yöntemleri ve profesyonel mağaracılık faaliyetleriyle planlarının ya da bir tür haritalama işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir."
  • Doğa yürüyüşünde keşfedildi... "100 veya 120 milyon yıllık geçmişe sahip"

    Türkiye arkeolojisinde iki elin parmaklarından az sayıda mağara kazısı gerçekleştirildiğini belirten Erek, bunlardan 3'ünün Kahramanmaraş'ta yapıldığını hatırlattı. Mağara kazılarının sayısının deneyimli ekiplerce artırılması gerektiğini vurgulayan Erek, bu durumun yerli ve yabancı turizm elçileri sayesinde uluslararası turizme katkı sağlayacağını dile getirdi.

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