Mağaradaki sarkıt, dikit ve sütunların dikkati çekici olduğunu dile getiren Mercan, "Çok fazla bilgimiz olmadığı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerinden yardım istedik. Onları da davet ederek burada tekrar incelemelerde bulunduk. Kahramanmaraş'ın tanıtımı amacıyla daha iyi bir noktaya taşınması açısından yardımlarını talep ettik" diye konuştu.