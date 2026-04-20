Kahramanmaraş’ta ev yangını... Bir kişi hayatını kaybetti!
Kahramanmaraş'ta bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evi sardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde yalnız yaşadığı öğrenilen Cennet Temiz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı
Giriş: 20 Nisan 2026 - 11:37
Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde çıkan ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti.
EVDE YANGIN ÇIKTI
İHA'daki habere göre yangın; gece saatlerinde Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesindeki bir evde henüz bilinmeyen nedenle çıktı.
ALEVLER EVİ SARDI
Kısa sürede büyüyen alevler evi sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken evde yalnız yaşadığı öğrenilen Cennet Temiz’in hayatını kaybettiği belirlendi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Temiz’in cenazesi morga kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
