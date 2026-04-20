Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kahramanmaraş’ta ev yangını... Bir kişi hayatını kaybetti! | Son dakika haberleri

        Kahramanmaraş’ta ev yangını... Bir kişi hayatını kaybetti!

        Kahramanmaraş'ta bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evi sardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde yalnız yaşadığı öğrenilen Cennet Temiz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 11:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        Çıkan yangında hayatını kaybetti

        Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde çıkan ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti.

        EVDE YANGIN ÇIKTI

        İHA'daki habere göre yangın; gece saatlerinde Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesindeki bir evde henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

        ALEVLER EVİ SARDI

        Kısa sürede büyüyen alevler evi sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken evde yalnız yaşadığı öğrenilen Cennet Temiz’in hayatını kaybettiği belirlendi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Temiz’in cenazesi morga kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

        #KAHRAMANMARAŞ
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
