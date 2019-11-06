Kaza, gece yarısı merkez Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde yer alan köprülü kavşakta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ahmet Kar yönetimindeki 46 S 0771 plakalı işçi servisi Gaziantep yolundan şehir merkezine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje sonra yol yönlendirme direğine çarptı.
İHA'nın haberine göre; kazada sürücü ile birlikte 10 işçi yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kapanan yol, minibüsün çekiciyle yoldan alınmasıyla tekrar trafiğe açıldı.
YORUMLAR