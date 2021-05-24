Kahreden haber! Karı kocayı ayıran kaza! 0:00 / 0:00

İHA

Elazığ- Malatya Karayolu'nun 36. kilometresi Yalın Damlar Köyü mevkiinde yürekleri yakan bir trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan ziyaret için köyüne gelen 3 çocuk sahibi Mikail ve Emine Bay çiftine, minibüsten inip karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada S.D. idaresindeki tır çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İHA'da yer alan habere göre kazada, 58 yaşındaki Emine Bay olay yerinde hayatını kaybederken eşi ise hafif yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Güvenlik güçleri, olay yerine güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından kadının cansız bedeni, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Çiften geriye yola savrulan el valizi ve kadının ayakkabıları kaldı. Tır sürücüsü ise gözaltına alındı.