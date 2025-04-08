Karabük'te, akılalmaz olay önceki gece akşam saatlerinde Safranbolu ilçesi Gökpınar köyü Karakışla mevkiinde meydana geldi. Ormanda ağaç kesim işçisi olarak çalışan Salih Demir'in (50) başına, çalışmalar sırasında düşen bir dal isabet etti.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

DHA'daki habere göre diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Demir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Salih Demir'in cenazesi inceleme sonrası Safranbolu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Acı haberle Demir'in yakınları gözyaşına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.