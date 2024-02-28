Kahvaltıda değişiklik arayanlar için: Puf yumurta muffin tarifi
Kahvaltı sofralarında her gün aynı yiyecekleri tüketmek sıkabilir ancak tok tutan bir yemek arandığında yumurta genellikle iyi bir alternatiftir. İşte, sizin için puf yumurta muffin tarifi!
Genellikle kek benzeri bir yapıya sahip olan muffinler, çeşitli malzemelerle zenginleştirilerek farklı lezzetler elde edilebilir. Bu lezzetlerden birisi kahvaltıda tüketebileceğiniz yumurtalı puf muffin tarifi olabilir. İşte, kolayca hazırlanabilen puf yumurta muffinin yapılışı...
YUMUŞAK YUMURTALI KUP MUFFİN
Malzemeler (6 adet için)
6 yumurta
100 gram kaşar
4 yemek kaşığı süt (60 gram)
Tuz ve karabiber
İç harcı için:
Cheddar peyniri, sucuk veya salam (isteğe bağlı)
2-3 dal yeşil soğan
YAPILIŞI:
Derin bir kap alın ve içerisine yumurtalarınızı kırın.
Daha sonra içerisine rendelediğiniz kaşarı veya parmesanı ekleyin.
Sütünü, karabiberini ve tuzunu da ekleyin.
Karıştırmaya başlayın ve hepsini çırpın.
Yeşil soğanlarınızı yıkayın ve minik minik doğrayın.Daha sonra isteğe bağlı olan cheddar peynirinizi ve pastırma ya da salamınızı minik minik doğrayın.
İçine eklenecek olan bu malzemeler zorunlu değildir, tamamen damak zevkine bağlı olarak değişebilir.
Muffin kalıbı ya da kağıt kaplar çıkartın ve kalıbı hafifçe yağlayın.
Daha sonra kalıba önce iç harç malzemelerini yerleştirin, üzerlerine ise yumurtanızı dökün.