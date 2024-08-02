Kahve enerji artırıcı ve uyarıcı özellikleriyle bilinen bir içecekken bitki çayları ise genellikle daha hafif ve sindirim sistemini rahatlatıcı etkiler sunar. Ancak ikisinin de sağlığa ortak olarak sağladıkları yararlar vardır. Bu yüzden kahve tüketmeyi sevmeyenler kahve yerine bitki çaylarına yönelerek de bu faydalardan yararlanabilir. Haberimizde bazı araştırmalara dayanan ve sağlığa yararlı çayları sizin için derledik. İşte, tüketebileceğiniz bazı çaylar ve tarifleri...