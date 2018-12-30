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Kafeinin, normal bir kişi tarafından günlük alınması gereken miktarının 300 miligram olduğu, bunun da yaklaşık 3-4 küçük fincana denk geldiği belirtiliyor. Krema, şeker ve şuruplar ile birlikte hazırlanan ekstra kalorili kafeinin, vücut için tehlikeli olabildiğine dikkat çekiliyor. Peki, beslenme uzmanları kilo almamak için ne tavsiye ediyor?