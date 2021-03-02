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Kahveler (kıraathaneler) açıldı mı? 2 Mart Bugün Kahvehaneler açılacak mı?

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle birçok işletmede olduğu gibi kahvelerde de hizmet verilemiyor. Konuyla ilgili olarak bugün yapılmakta olan Bakanlar Kurulu'nda önemli kararlar alındı. Peki Kahveler (kıraathaneler) açıldı mı? 2 Mart Bugün Kahvehaneler açılacak mı?

Kahveler (kıraathaneler) açıldı mı? 2 Mart Bugün Kahvehaneler açılacak mı?

Kahveler ne zaman açılacak? Korona virüsü kısıtlamalarıyla ilgili yerinde normalleşme kararları yayınlandı. Peki, bugün Kahvehaneler açılacak mı? Merak edilen sorularla ilgili detayları haberimizde derledik. İşte kıaarthanelerle ilgili son durum...

KAHVELER (KIRAATHANELER) AÇILDI MI?

Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 7 ile akşam 19 saatleri arasında, yüzde 50 kapasiteyle sürdürebileceklerdir.

Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler, düşük ve orta riskli illerimizde, sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyet gösterebilecektir. Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye’de normale döndürülecek, ihtiyaç halinde Valilikler farklı düzenlemeler yapabilecektir.

İŞTE TÜRKİYE RİSK HARİTASI

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ): Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...ORTA RİSKLİ İLLER (SARI): Bursa, Manisa, Aydın, Denizli ,Isparta, Afyon, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU): İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI): Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

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