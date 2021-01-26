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HaberlerGündemKahveler, lokantalar, kafeler ne zaman açılacak, tarih açıklandı mı? 2021 Kafeler, restoranlar, kahveler açılı
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Kahveler, lokantalar, kafeler ne zaman açılacak, tarih açıklandı mı? 2021 Kafeler, restoranlar, kahveler açılış...

Dünya genelinde 100 milyona yakın insana bulaşan koronavirüs salgını nedeniyle birçok işletmede sipariş ve gel-al sistemleriyle hizmet veriliyor. Bunlar arasında yer alan kafeler ve restoranların akıbeti ise her gün merakla araştırılıyor. Peki kahveler, lokantalar, kafeler ne zaman açılacak, tarih açıklandı mı?

Kahveler, lokantalar, kafeler ne zaman açılacak, tarih açıklandı mı? 2021 Kafeler, restoranlar, kahveler açılı

Koronavirüs önlemleri kapsamında birçok işletme için belirli kısıtlamalar uygulanıyor. Vatandaşlar gel-al ve sipariş yöntemleriyle alışveriş yapabiliyor. Peki vaka sayılarındaki düşüş sonrası restoranlar, kahveler, kafeler ne zaman, hangi tarihte açılacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Vakalardaki azalma eğilimi sonrasında gündeme gelen "Restoranlar ne zaman açılacak?" sorusu ise Cuma namazı çıkışında kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu. Erdoğan bu soruya "Restoran işletmecilerine ilişkin kısıtlamalarla ilgili konuyu Kabine toplantımızda yeniden ele alacağız. Her ne kadar işi sıkı tutacağız deseler de maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek, risk almak istemiyoruz. O nedenle veriler önümüze bir gelsin. Buna göre değerlendirmemizi yapıp uygun ise adımları atarız" sözleriyle yanıt verdi.

Öte yandan salgınla mücadele kapsamında alınan kapatma tedbirleri restoran ve kafe işletenleri ekonomik açıdan etkiledi. Sektör temsilcileri geçtiğimiz günlerde aşılanma önceliği dahil 5 maddelik bir öneride bulunarak restoranların yeniden açılmasını talep etti. 5 maddede ise şu öneriler yer aldı:

Restoranlar bir an önce 'en sert tedbirlerle' açılsın, alınan tedbirlere uymayanlar gerekirse kapatılsın.
Müşteriler HES koduyla restoranlara giriş yapsın.
Aşılamada yeme-içme sektörü çalışanlarına öncelik verilsin, risk en aza indirilsin.
Hijyen kuralları en katı şekilde uygulansın burada tavize izin verilmesin.
Masalar arası sosyal mesafeye dikkat edilsin, uymayanlar cezalandırılsın.

KAFELER, RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı'ndan 20 Kasım'da başlayan yeni tedbirlerle ilgili daha önce yayımlanan genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel­-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli koronavirüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgede şunlar ifade edildi;

Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.

KAFELER 15 ŞUBATTA AÇILIYOR MU?

Aşılama işlemlerinin başlamasının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından sosyal medyada kafelerin açılacağı tarihle ilgili çeşitli söylentiler dolaşmaya başladı. Kafelerin ve restoranların ne zaman açılacağı henüz belli olmadı. 15 Şubatta açılacak bilgisi resmi bir bilgi değil.

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