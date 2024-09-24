Kahveyi ne zaman içmelisiniz? Kahvaltıdan önce mi, sonra mı?

Sonuç olarak

Bir sonraki sabah kötü bir uyku çektikten sonra, kahvenizi kahvaltıdan sonra içmeyi unutmayın. Aksi takdirde, ileride sağlık sorunlarıyla karşılaşma riski taşıyabilirsiniz. Bu bilgiler, hem genel sağlık hem de metabolizma için kritik önem taşımaktadır.

Kaynak: Awarenessact