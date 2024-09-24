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        Haberler Bilgi Yaşam Kahveyi ne zaman içmelisiniz? Kahvaltıdan önce mi, sonra mı?

        Kahveyi ne zaman içmelisiniz? Kahvaltıdan önce mi, sonra mı?

        Çoğu insanın uyanır uyanmaz yaptığı ilk aktivitelerden biri kahve içmektir. Kahvaltı yapmadan önce kahve tüketmeyi birçok insan alışkanlık haline getirmiş durumda. Peki, bu alışkanlığın sağlığınıza zararı var mı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 09:00 Güncelleme: 24.09.2024 - 09:00
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        Kahve tiryakilerini üzebilecek bir gelişme. Yeni bir araştırmaya göre, sabah kahvaltısından önce kahve içmek metabolizmayı olumsuz etkileyebilir. Detaylar haberimizde...

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        Kafeinin sabah kan şekeri üzerindeki olumsuz etkileri

        British Journal of Nutrition dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, sabahları kahvaltıdan önce kafein almak, kan şekeri seviyelerini olumsuz etkileyebilir.

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        Bu durum, kalp hastalığı ve diyabet riskini artırma potansiyeline sahiptir. Araştırma, Bath Üniversitesi’ndeki Beslenme, Egzersiz ve Metabolizma Merkezi'nde gerçekleştirildi.

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        Deney tasarımı

        Çalışmada yaklaşık 30 sağlıklı birey, üç farklı deneyden geçirildi.

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        İlk Deney: Katılımcılar, normal bir gece uykusu aldıktan sonra sabah erken saatlerde şekerli bir içecek tükettiler.

        İkinci Deney: Aynı katılımcılar, kesintiye uğramış bir gece uykusunun ardından aynı şekerli içeceği aldılar.

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        Üçüncü Deney: Bu kez, kesintiye uğramış bir gece uykusu sonrası katılımcılara şekerli içecek yerine, kahvaltıdan önce koyu bir fincan siyah kahve verildi.

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        Sonuçlar ve bulgular

        Deneyler sırasında katılımcıların kan şekeri seviyeleri izlendi. Kesintiye uğramış bir gece uykusu, kan şekeri üzerinde olumsuz bir etki yaratmadı. Ancak kahvaltıdan önce kahve içmek, kan şekeri seviyelerinde %50'lik bir artışa neden oldu.

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        Bath Üniversitesi Metabolik Fizyoloji profesörü James Betts, "Vücudumuzun ilk temas ettiği şey kahve olduğunda, özellikle kesintiye uğramış bir geceden sonra, kan şekeri kontrolümüz bozulur," dedi.

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        Sağlık üzerindeki etkiler

        Betts, kahvaltıdan sonra kahve içmenin kan şekeri kontrolünü iyileştirebileceğini vurguladı. "Neredeyse yarımız sabah kalkıp başka bir şey yapmadan kahve içiyor; bu çalışma, metabolizmamız ve kan şekeri kontrolümüz üzerindeki etkileri açısından önemli," diye ekledi.

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        Sonuç olarak

        Bir sonraki sabah kötü bir uyku çektikten sonra, kahvenizi kahvaltıdan sonra içmeyi unutmayın. Aksi takdirde, ileride sağlık sorunlarıyla karşılaşma riski taşıyabilirsiniz. Bu bilgiler, hem genel sağlık hem de metabolizma için kritik önem taşımaktadır.

        Kaynak: Awarenessact

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