Kainat Güzeli Sheynnis Palacios ülkesinde tartışma çıkardı
El Salvador'da 19 Kasım'da yapılan Kainat Güzellik Yarışması'nı kazanan ve Orta Amerika ülkesi Nikaragua'nın temsilcisi olan Sheynnis Palacios, ülkesinde tartışma yarattı
Kainat Güzellik Yarışması’nı kazanan ve Orta Amerika ülkesi Nikaragua’nın temsilcisi olan 23 yaşındaki Sheynnis Palacios, ülkesinde tartışmalara yol açtı.
Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega’nın hükümetinin yaptığı açıklamada, Sheynnis Palacios’un 2018’de rejime karşı protestoların merkezi olan bir üniversiteden mezun olduğu ve yürüyüşlere de katıldığının ortaya çıktığı belirtildi.
Bu nedenle kainat güzeli ünvanına gölge düştüğü bildirildi. Nikaragua Devlet Başkan Yardımcısı Rosario Murillo da "Bir gurur kaynağı olması gereken kainat güzelliğini, yıkıcı bir darbe çığırtkanlığına dönüştürmek isteyen teröristler görüyoruz" dedi.
Ancak hükümet tarafından hapse atılan ya da sürgüne zorlanan onlarca rahipten biri olan Silvio Báez ve diğer muhalifler kainat güzelini tebrik etti.
23 yaşındaki Palacios, yarışmada, kadınların her alanda çalışabilmesi için cinsiyetler arasındaki maaş farkını kapatmak için çalışmak istediğini söylemişti.