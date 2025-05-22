Kalbe iyi gelen 10 besin
Modern yaşamın getirdiği yoğun stres, hareketsizlik ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları, damar ve kalp sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Dolaşım sistemi başta olmak üzere vücudun pek çok bölümünün bu faktörlerden zarar gördüğünü belirten Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nevrez Koylan, "Günde yaklaşık 100 bin kere atarak tüm vücudumuza kan yani hayat pompalayan kalbimizi korumak pek çok açıdan hayati değere sahip. Ek olarak sadece kalbin değil, tüm organların sağlıklı işleyişi için damar sağlığına özen göstermek çok önemli. İşlenmiş ürünlerden uzak durmak, aşırı tuzdan vazgeçmek ve trans yağlardan kaçınmak gibi beslenme alışkanlıklarımızda yapacağımız küçük iyileştirmelerle damar sağlığımızı olası rahatsızlıklara karşı güçlendirmek çok kolay" dedi
Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nevrez Koylan, dolaşım sistemi sağlığını destekleyecek 10 besin hakkında bilgi verdi.
Yaban mersini
Yaban mersini içeriğindeki güçlü antioksidanlar sayesinde damarları oksidatif stresten koruyarak kan damarlarının elastikiyetini artırır. Bu sayede damarlardaki kan akışı rahat bir şekilde gerçekleşir ve dolaşım sistemi desteklenmiş olur.
Zeytinyağı
Soğuk sıkım sızma zeytinyağı, damar sertliğini önleyen tekli doymamış yağlar ve polifenoller açısından zengindir. Yapılan bilimsel çalışmalar, Akdeniz diyetinin zeytinyağı ile zenginleştirilmiş versiyonunun damar hastalıklarını azalttığını gözler önüne sermiştir.
Yağlı balık
Yağlı balıklar omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Omega-3’ler vücuttaki iltihabı azaltır, kan basıncını dengeler ve damar tıkanıklıklarını önler. Amerikan Kalp Derneği, kalp damar sağlığı için haftada en az 2 kez yağlı balık tüketimi öneriyor.
Ispanak
Ispanak; folat, magnezyum ve nitratlar bakımından zengindir. Nitratlar, kan damarlarını genişleterek kan akışını artırmaya yardımcı olur. Yapılan araştırmalar, yeşil yapraklı sebzelerin damar sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini doğrulamıştır.
Bitter çikolata
Yüzde 70 ve üzeri kakaoya sahip çikolatalar, flavonoid adı verilen antioksidan bileşenler içerir. Bu maddeler damarların genişlemesini sağlayarak kan dolaşımını rahatlatır, aynı zamanda tansiyonu düşürür.
Ceviz
Ceviz, alfa-linolenik asit yani bitkisel omega-3 ve E vitamini bakımından oldukça zengindir. Omega-3 ve E vitamini de anti-inflamatuar özellikleri sayesinde damar duvarlarını korumaya yardımcı olur. Circulation Dergisi’nde yayımlanan bir araştırma, ceviz tüketiminin LDL kolesterolü ve damar sertliğini azalttığını ortaya çıkarmıştır.
Domates
Domates güçlü bir antioksidan olan likopen içerir. Likopen de damar duvarlarındaki hasarları azaltarak kalp damar sağlığına katkıda bulunur.
Yulaf
Yulaf, beta-glukan adı verilen çözünür lif içerir. Bu lif, kolesterolü düşürerek damarları korur.
Sarımsak
Sarımsak, içeriğindeki allicin maddesi sayesinde damarların gevşemesini sağlar ve kan basıncını düşürür.
Yeşil çay
Yeşil çay sahip olduğu maddeler sayesinde damar iltihabını azaltır, kolesterolü dengeler. Düzenli yeşil çay tüketiminin kalp krizi riskini azalttığını savunan pek çok araştırmayla karşılaşmak mümkün.
Prof. Dr. Koylan, “Verilen 10 örneğin dışında genel olarak dengeli, düzenli ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarına sahip olmanın, kardiyovasküler hastalıkların önlenmesinde temel öneme sahip olduğu unutulmamalı. Sağlıklı ve güçlü çalışan bir kalp için yaşam tarzı alışkanlarının yeniden gözden geçirilmesi gerekebilir” dedi.