ISPANAK: Potasyum değeri yüksek olan bir besin olduğu için kalp dostu olan bir besindir. Ispanak, çok miktarda mineral ve vitamin içerir. Omega-3 yağ asitlerini de barındırır. Faydalı olması için taze, buharda pişirilmiş veya kısa süreli haşlanmış olarak tüketmenizde fayda var.