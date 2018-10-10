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Kalben'den duygusal konuşma

Ünlü müzisyen Kalben, metastatik (ileri evre) meme kanserli kadınların mücadelesi ile ilgili farkındalık yaratmak amacıyla Europa Donna ve Kanserle Dans hasta dernekleri ve Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD) ile bir araya geldi. Kalben, Pfizer Onkoloji’nin koşulsuz desteğiyle hayata geçirilen “Bir Tıkla, Dinle, Umutlar Çiçek Açsın” psikolojik destek projesi için çok özel bir beste yaptı

10.10.2018 - 10:34 | Güncelleme:

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, “Yaşamak Var Ya” isimli bu bestesinde, “Hiçbir acının bizi tanımlamasına izin vermek istemiyorum. Neşemizde, umudumuzda, yaşamaktan aldığımız hazları keşfetmekte buluşabileceğimize inanıyorum.” diyen Kalben, herkese şu çağrıyı yaptı:

“Bu parçayı dinleyin, konuşun ve paylaşın! Çünkü böylece bir hastaya kulak vermiş, onun sesini duyurmuş olacaksınız.”

Öte yandan, annesinin ölümüyle alakalı da konuşan şarkıcı, etkiliğe katılanların yüreklerini burkan şu konuşmayı yaptı;

”Bundan on sene önce annemi kaybettiğim zaman çaresi olmayan bir hastalıktan ötürü beyin damarı tıkanıklığı türüydü. Teşhis konulduğunda öleceğini biliyordum. Bunun yıllarca baş edemedim. Depresyonun ne demek olduğunu biliyorum. Çok sevdiğiniz birinin kaybedecek olduğunu bildiğiniz günleri iyi biliyorum. Kendiniz ölecek olmanın ne demek olduğunu biliyorum. Bütün şarkıların özünde anlattığı gibi ne yazık ki faniyiz. Başımıza neyin geleceğini bilmediğimiz belirsiz bir yolda yürüyoruz. Hepimiz insancıl, sevgi dolu anlar yaşamaya çalışıyoruz. Ben her zaman insanların özgürlüğünden ilham aldım hayatta çünkü ben annemin kızıyım."

 

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