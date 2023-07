Kale Grubu yeni tesisini açtı

Kale Grubu'nun 66. Kuruluş yıldönümünü kutladığı geleneksel Seramik Bayramı'nda, grubun ilk şirketi olan Kaleseramik'in halka arzı ve geçen yıl temeli atılan Porselen Levha tesisinin açılışı da gerçekleştirildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da katıldığı törende, Grubun yeni yatırım rotasının insan, iş süreçleri ve teknoloji unsurlarını içeren ve ekosistemdeki paydaşları da içine katan bütüncül bir yaklaşımla çizildiği vurgulandı.

OKYAY: AKLIMIZDA MEMLEKET, KALBİMİZDE GELECEK DİYEREK YOLUMUZDA İLERLEYECEĞİZ

Kale Grubu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay, tören konuşmasına, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık tarihinin 66 yılına yol ve kader arkadaşlığı yapmaktan duydukları gururu dile getirerek başladı. Zeynep Bodur Okyay, "Asırlık ve asil Cumhuriyet geleneğini ve Cumhuriyet ışığını geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sanayici olarak, kurduğumuz fabrikalar, geliştirdiğimiz teknoloji ve bugüne kadar on binlerce kişiye yarattığımız istihdam imkanıyla ülkemizin, insanımızın kaderini değiştirmeye odaklanıyoruz. İhracatçı olarak, Türkiye bayrağını en uzak diyarlarda bile dalgalandırırken ülke ekonomisine önemli gelir kazandırıyoruz. Sosyal etki yatırımcısı olarak, eğitimde, kültürde, sanatta, kısacası dokunduğumuz her yerde, her zaman Cumhuriyet'in kurucu değerleri doğrultusunda ilerliyoruz. 'İyi Bak Dünyana' diyerek ülkemizin her karış toprağına, her damla suyuna ve her bir insanına sahip çıkıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 'Aklımızda memleket, kalbimizde gelecek' diyerek yolumuzda kararlılıkla ilerleyeceğiz" dedi.

Kale Grubu'nun büyüme ve yatırım şevkini koruduğunu vurgulayan Zeynep Bodur Okyay, "Stratejik hedefimiz; ihracata yönelik büyüme, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, inovasyon ve katma değerli yeni iş alanlarına yönelik girişimlerle Grubumuzu daha da büyütmek. Bu yıl ihracatımızı yüzde 40, ciromuzu ise dolar bazında bir önceki yıla oranla yüzde 20 seviyelerinde artırmayı hedefliyoruz. Büyümemizi desteklemek için 100 milyon doları 2023 yılında olmak üzere, 2023-2025 döneminde toplam 300 milyon dolar daha yatırım yapacağız" diye konuştu.

GONG TÖRENİ İÇİN CANLI BAĞLANTI YAPILDI

Kale Grubu için Seramik Bayramı bünyesinde gurur veren anlardan biri de Kaleseramik'in halka açılmasını temsilen Borsa İstanbul'da gong çalınması oldu. Protokol ve Kale Grubu yönetiminin Çan'dan canlı bağlantıyla katıldığı gong töreninde heyecan ve mutluluk bir arada yaşandı. Kale Grubu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay, Kaleseramik'in son üç yılda dört kat artan bir performans gösterdiğine dikkat çekerek, "Küresel pazardaki güçlü konumunu ve performansını daha da pekiştirmek için Kaleseramik özelinde bu yıl 50 milyon doları aşan yatırım planladık. Yeni yatırımlarla kapasite artışının yanında, segment ve ürün gamının genişlemesini de sağlayacağız. Bugün Kaleseramik'in iddialı global hedeflere yürüyüşü için çok önemli bir adım attık. Halka arz gelirimizin yarısını halen devam etmekte olan Slab-Sinterflex yatırımına, yüzde 15'ini sürdürülebilirlik yatırımlarına, yüzde 6'sını yurt dışı yatırımlarına yönlendireceğiz" dedi. Geçtiğimiz hafta Ak Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım'ın liderliğinde gerçekleştirilen talep toplama işlemine kurumsal ve bireysel yatırımcılardan 2 milyonu aşkın başvuru gelen Kaleseramik'in halka açıklık oranı yüzde 21,25 olacak.

PORSELEN LEVHA ÜRETİMİNİN YÜZDE 70'İ İHRAÇ EDİLECEK

Her 27 Temmuz'da bir yatırımı hayata geçiren ya da bir yatırım müjdesi veren Kale Grubu, 66'ncı yılı da önemli bir yatırımla taçlandırdı. Dünyada ve Türkiye'de seramik kaplama sektöründe değişen müşteri talepleri doğrultusunda yatırım kararı alınan ve geçtiğimiz yıl Seramik Bayramında temeli atılan Porselen Levha üretim tesisinin açılışı yapıldı. 6, 12 ve 20 milimetre kalınlığı ve 160x320 ebadında granit üretilecek olan tesisin toplam kapasitesi 3,5 milyon metrekare. Tesisin devreye alınmasıyla ilk etapta 70 kişilik ek istihdam oluşturulurken, burada üretilecek ürünlerin yüzde 70'inin ihraç edileceği kaydedildi. Zeynep Bodur Okyay, "Sektörümüzde fark yaratacak bu üretim tesisinin, bizim açımızdan çok önemli ve değerli bir yanı da sıfır atık ve düşük enerji kullanımını tam dijitalleştirme yoluyla gerçekleştirmek yolunda kaydettiğimiz ilerlemenin bir sembolü olması. Bu üretim hattıyla standart üretime göre yüzde 42 daha az karbon salımı, recover gibi teknolojilerle kullanılmış malzemelerin geri dönüşümünü sağlayarak; kurumsal yaklaşımımız olan 'İyi Bak Dünyana'nın altını yeni yatırımlarla desteklemeye devam ediyoruz" dedi.