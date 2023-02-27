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Haberler Sağlık Kalın Bağırsak Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler: Kalın Bağırsak Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?
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Kalın bağırsak ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler: Kalın bağırsak ameliyatı sonrası iyileşme süreci Ne Kadar Sürer?

Kalın bağırsak ameliyatları hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Eğer daha fazla bilgiyi öğrenmek istiyorsanız bu yazıyı okuyabilirsiniz. Çünkü kalın bağırsak ameliyatı olmak kadar sonrasındaki süreci devam ettirebilmek de oldukça önemli.

Kalın Bağırsak Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler: Kalın Bağırsak Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?
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Aslında kalın bağırsak ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler hakkında ne kadar bilgi sahibi olursanız o kadar rahat bir süreç geçirirsiniz. Peki, kalın bağırsak ameliyatı sonrası iyileşme süreci ne kadar sürer? İşte cevapları hemen aşağıda…

Kalın Bağırsak Ameliyatı Sonrası Beslenme

Ameliyat olan çoğu kişi aslında sonrasında nasıl davranmaları gerektiğini ve beslenme konusunda nasıl ilerlemeleri gerektiğini çok fazla bilemiyor. Bu yüzde sizlere kalın bağırsak ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler neler, bunlardan bahsedeceğiz.

  • Kolay sindirilen gıdalar tercih edilmeli
  • Sindirimin kolaylaşması açısından bol su içilmeli
  • Baharatlı ya da kızartılmış ürünlerden uzak durulmalı
  • Çorba tarzı gıdalar tüketilebilir
  • Elma gibi sindirimi rahat olan meyveler tercih edilmeli

Bazı durumlarda doktorlarınız sizi bir diyetisyene yönlendirebilir. Çünkü ameliyatın zorluk derecesine göre, beslenme düzeniniz de belirleniyor. Ne kadar doğru beslenirseniz o kadar hızlı iyileşirsiniz.

Kalın Bağırsak Ameliyatı Sonrası Neler Yapılmaz?

Ameliyat sonrasında dikkat edilmesi gerekenler konusunda neleri yapmamalısınız, nelerden uzak durmalısınız? Bunlar da son derece önemli sorular.

  • Sigaradan, sakızdan ve alkolden uzak durun.
  • Böylesi büyük bir ameliyatın ardından en az 3 ay boyunca ağır kaldırmamalısınız
  • Ani hareketlerden kaçının
  • Karın kaslarınızı zorlayacak egzersizlerden uzak durun.
  • Taburcu olduktan sonra ortalama 2 ya da 3 hafta kadar araba kullanmayın.
  • Kontrollerinizi ihmal etmeyin.
  • Katı ve sindirilmesi zor olan gıdalar tüketmeyin.

Kalın bağırsak ameliyatı sonrası iyileşme süresi ise sizin bunlara dikkat edip etmemenize göre değişecektir. Diğer başlığa geçmeden önce şunu da hatırlatalım: Kalın bağırsak ameliyatı sonrası banyo yapmak için doktorunuzun ekstra bir uyarısı yoksa çok beklemeniz gerekmiyor. Ama yine de bir gün boyunca banyoya girmeyin, yaranız taze olduğu için zarar görme ihtimali var.

Kalın Bağırsak Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci

Genel olarak kalın bağırsak ameliyatı sonrası iyileşme süreci de size bağlı olarak değişecektir. Bunu hızlandırmak için neler yapmanız gerektiğini sizlerle paylaştık. Uygulaması ise size kalmış.

Bunlara ek olarak kalın bağırsak ameliyatı sonrası ağrı kaç gün sürer, bunun da bilgisini aktaralım.

  • - Kalın bağırsak ameliyatı dışkı düzeninizi bozacaktır ve bu sebeple de 6-7 ay kadar bazı zorluklar yaşayabilirsiniz.
  • - Onun dışında ameliyattan kaynaklı ağrıları ilk bir hafta yoğun olarak yaşayabilirsiniz. Sadece dikkatli olmalısınız ve ani hareketlerden de kaçınmalısınız.

İyileşme süresi için de 6 ay diyebiliriz. Bu süre içerisinde herhangi bir sorun yaşamadıysanız tamamen iyileşeceksiniz. Eğer yarada kanama, sızıntı, akıntı, şişlik ya da rahatsız edici şiddette ağrı yaşanıyorsa hemen doktora görünmelisiniz. Çünkü enfeksiyon kapmış olabilirsiniz, bunun için de hemen müdahale edilmesi gerekir.

Böylece sizlere kalın bağırsak ameliyatı sonrası enfeksiyon görülür mü sorusunun da cevabını vermiş olduk. Enfeksiyon her zaman görülebilir bu yüzden normal zamanlardan daha fazla özen göstermeniz gerekiyor.

Kalın bağırsak ameliyatları aslında biraz da risklidir. Çünkü sonrasında pıhtı atma ya da emboli durumları gibi komplikasyonlarla karşılaşabilirsiniz. Böyle durumlar hemen doktorunuzla paylaşılmalı ve anında müdahale edilmeli. Eğer zamanında tedavi edilmezse ölüme bile yol açabilir. Bu sebeple her gün kendinizi incelemelisiniz ve yaranızla ilgili herhangi bir sorun var mı tespit edebilmelisiniz.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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