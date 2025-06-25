Kalıp sökerken 5'inci kattan düştüler!

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 5 katlı inşaatın son katında çalışırken düşen işçilerden Harun Aksel'in ardından Ahmet Şimşek de (25) kurtarılamadı.

DHA'nın haberine göre feci olay, dün öğle saatlerinde Yenişehir ilçesinde meydana geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İnşaatın son katında kalıp sökme işi yapan Harun Aksel ile Ahmet Şimşek, henüz bilinmeyen nedenle dengelerini kaybederek düştü.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan Harun Aksel, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Yine ağır yaralanan Ahmet Şimşek de gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.