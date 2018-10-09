Kalk Gidelim dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Kalk Gidelim dizisinin 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kalk Gidelim oyuncuları kimler?
Kalk Gidelim, 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kalk Gidelim dizisinin başrollerinde Erkan Sever, Ayça Varlıer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yapımını Staff Film'in yaptığı Kalk Gidelim dizisinin oyuncu kadrosu merak ediliyor. İşte Kalk Gidelim dizisine dair detaylar...
09.10.2018 - 17:24 | Güncelleme:
Kalk Gidelim dizisi, 41. yeni bölümüyle Cumartesi akşamı TRT 1'de izleyiciyle buluşacak. Kalk Gidelim dizisinin oyuncuları da yeni bölüm fragmanı kadar merak ediliyor. Peki, Kalk Gidelim dizisinin oyuncuları kimler? İşte Kalk Gidelim dizisi oyuncuları ve 41. yeni bölüme dair detaylar...
Mustafa Ali’nin ayarladığı dondurma firmasının süt çiftliğine yaptığı 20 Milyon liralık teklife Seyfettin’in ne cevap vereceği merak konusudur. Mustafa Ali ve Halil satışın olup paranın üçe bölünmesini isteseler de son sözü Seyfettin söyleyecektir. Bu yüzden Mustafa Ali, Seyfettin’i farklı bir yaklaşımla ikna etmeye çalışır. Seyfettin süt çiftliğini satmamaya kararlı olsa da Mustafa Ali yüzünden kafası karışmıştır. Meryem ise yoğurthanenin başına eski fabrikatör Ercan’ı getirmeyi düşünür. Halil düğün hazırlığı içinde olduğundan Ercan’a bir miktar daha para kaptırır. Diğer yandan Şakir ile Dudu, Veli ile Duru’dan önce evlenmek için hamle üstüne hamle yaparken, Veli de Şakir’in ataklarına karşı boş durmaz elbette. Fakat Şakir’in Veli’yi atlatmak için bambaşka bir planı vardır. Halim ise Badegül’le evlenmesinin tek yolunun onu kaçırmak olduğuna kanaat getirir. Dedesinden de icazet alan Halim, Badegül’ü kaçırıp nikah salonuna götürmek için büyük bir gizlilik içinde planını yürütür. Dudu ve Duru düğün için hazırlıklarını yaparken kız babası olan Mustafa Ali ile Halil de kızlarının evden uçup gideceği için apayrı bir duygusallık içine girerler.
Eyüp Üstün’ün yapımcılığını üstlendiği Kalk Gidelim dizisinin başrollerini Ufuk Özkan, Ayça Varlıer, Mehtap Bayrı, Erkan Sever ve Hayrettin paylaşırken dizide Beyazıt Gülercan, Nalan Okçuoğlu, Emin Gürsoy, Kerem Kupacı, Kerim Yağcı, Aslı Omağ, Füsun Kostak, Andrey Stan, İlayda Aydın, Ece Aydemir, Sena Çakır, Alper Saylık, Can Kıran, Alican Okumuş ve daha birçok başarılı oyuncu yer alıyor.
KALK GİDELİM OYUNCULARI
Erkan Sever (Mustafa Ali Dal), Ayça Varlıer (Nurcan Dal), Mehtap Bayrı (Sevda Dal), Kerem Kupacı (Halil Kalkar), Fusun Kostak (Nuriye Dal Kalkar), Yıldız Kültür (Mümine Dal), Beyazıt Gülercan (Hacı Hüseyin Dal), Emin Gürsoy (Muhtar Sefer Zeytin), Nalan Okçuoğlu (Hatice Dal), Kerim Yağcı (Kahya Bodur Sadık), Aslı Omağ (Meryem Kütük), İlayda Aydın (Badegül Kütük), Onur Seyit Yaran (Canberk Dal), Ece Aydemir (Duru Dal), Andrey Stan (Veli Demir), Alican Okumuş (Halim Dal), Can Kıran (Samim Dal), Hayrettin Karaoğuz (Ercan)
Senaryosu Baykut Badem - Hazan Toma - Oktay Berber'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Hatice Memiş - Özgür Pak - Alper Saylık - İlayda Aydın - Burak Diri'nin yaptığı Kalk Gidelim 41. yeni bölümü ile Cumartesi akşamı saat 20.00'da TRT 1 ekranlarında olacak.
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