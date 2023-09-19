Kalori eksikliğinde bile neden kilo alıyorsunuz?

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PORSİYON BOYUTLARI KİLO KAYBINI NASIL ETKİLER?

PEScience'a göre gıda porsiyonları geçtiğimiz on yıllara göre çok daha büyük. Burgerler, patates kızartması ve çikolatalı kurabiyeler yedi kata kadar daha büyük olabilir.