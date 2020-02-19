Kalp krizi, dünyada ve özellikle ülkemizde en sık rastlanan ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Kalp krizinde risk faktörü, kişinin cinsiyeti, yaşı ve fiziksel özelliklerine göre değişiyor. İşte kalp krizi belirtileri ve kalp krizi anında yapılması gerekenler...

Kalp krizi belirtileri nelerdir?

Kalp krizi; kalp damarlarında pıhtı ile tıkanma oluşması halinde ortaya çıkan tıkanma sonucunda oluşan bir durumdur. Bazen kalp damarlarındaki plakaların damarı tıkaması ile damar tabakalarında ayrılma olarak kalp damarında tıkanmaya neden olmasıyla da nadiren gelişir.

Kalp krizi belirtileri neler?

Göğüs ağrısı: Aniden göğüs kafesinin ortasına saplanan keskin bir ağrı şeklinde oluşmaktadır.

Vücut üstünde ağrı: Omuzlar, kollar, sırt kısmı, çene ve dişlere vuran bir ağrı şeklinde de belirti gösterebilmektedir.

Mide ağrısı: Midede bir ağrı ve yanma meydana gelerek belirti oluşabilir.

Nefes almada zorluk: Derin nefes alamama gibi bir güçlük ortaya çıkar. Göğüs ağrısı başlamadan bu durum oluşabilir.

Baş dönmesi: Göğüs ağrısıyla beraber bayılma hissi ile oluşan baş dönmesi ortaya çıkabilmektedir.

Kaygı: Aniden ortaya çıkan bir kaygı ile ruh hali bozulur.

Terleme: Vücut ısısı düşer ve soğuk terleme oluşur.

Mide bulantısı ile beraber kusma da meydana gelebilir.

Kalp krizine etken olan faktörler

• Yüksek tansiyon

• Yüksek kolesterol

• Aşrı kilo

• Sigara kullanmak

• Beslenme bozukluğu

• Hareketsizlik

• Kan şekeri yüksekliği

• Genetik etkenler

Kalp krizi riskini azaltmak ve sağlıklı bir kalbe sahip olmak için sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmak gereklidir. Ayrıca sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek, hayvansal gıdalardan uzak durmak ve düzenli egzersiz veya spor yapmak önemli bir etkendir.



Kalp krizinde ilk yardım

Kalp krizi yaşayan bir kişinin yalnız olması durumunda ilk olarak 112 acili arayarak durumu bildirmesi, kapı kenarında bir sandalyeye oturarak bir aspirin çiğneyerek beklemek gerekir. Aspirin çiğnemek ölüm oranını %23 azaltmaktadır.

Eğer kalp krizi geçirenin bir yakını varsa derhal 112 acili arayarak telefonu açan görevliye durumu anlatmak ve beklemek gereklidir. Sonrasında hastaneye götürülerek acil müdahale yapılmalıdır.