Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Kalp krizi değil, yorgun mermi çıktı! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Kalp krizi değil, yorgun mermi çıktı!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul'da dün bir kasap kurban keserken aniden yere yığıldı. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Herkes kalp krizi geçirdiğini zannederken şok eden gerçek röntgende ortaya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2024 - 20:03 Güncelleme: 17.06.2024 - 20:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kalp krizi değil, yorgun mermi çıktı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        İstanbul'da dün bir kasap kurban keserken aniden yere yığıldı.

        Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Herkes kalp krizi geçirdiğini zannederken şok eden gerçek röntgende ortaya çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gaziantep'te tepki toplayan tablo
        Gaziantep'te tepki toplayan tablo
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu ateşkese zorlanmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu ateşkese zorlanmalı
        Dubois gelişmesi!
        Dubois gelişmesi!
        Hacer'in 30 bıçak darbesiyle öldürüldüğü ortaya çıktı!
        Hacer'in 30 bıçak darbesiyle öldürüldüğü ortaya çıktı!
        Almanya'da Romanya şov!
        Almanya'da Romanya şov!
        İzmir'de şehrin yakınında yangın!
        İzmir'de şehrin yakınında yangın!
        Fransa'da aşırı sağ protestosu
        Fransa'da aşırı sağ protestosu
        Sedef'in katili suç makinesi çıktı!
        Sedef'in katili suç makinesi çıktı!
        Uyanık kalmak için etkili 7 yol!
        Uyanık kalmak için etkili 7 yol!
        Habertürk MİT'in hafızası olan müzede
        Habertürk MİT'in hafızası olan müzede
        Ünlü çiftin keyif saati
        Ünlü çiftin keyif saati
        Chamberlain’e talip var
        Chamberlain’e talip var
        Anneliğin karanlık yüzü
        Anneliğin karanlık yüzü
        Sahillerde vergi denetimi
        Sahillerde vergi denetimi
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Binlerce yıllık kayalar ne anlatıyor?
        Binlerce yıllık kayalar ne anlatıyor?
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?