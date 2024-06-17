Kalp krizi değil, yorgun mermi çıktı!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul'da dün bir kasap kurban keserken aniden yere yığıldı. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Herkes kalp krizi geçirdiğini zannederken şok eden gerçek röntgende ortaya çıktı.
Giriş: 17.06.2024 - 20:03 Güncelleme: 17.06.2024 - 20:03
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul'da dün bir kasap kurban keserken aniden yere yığıldı.
Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Herkes kalp krizi geçirdiğini zannederken şok eden gerçek röntgende ortaya çıktı.
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