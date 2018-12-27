Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Kardiyoloji Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ahmet Taha Alper, tıp literatüründe, sıklıkla alışveriş merkezleriyle, mağaza çıkışlarında kullanılan alarm sistemlerinin kalp pilleriyle etkileşime girebileceğine dair birçok vaka bildiriminin söz konusu olduğunu belirterek, "Mağazalardaki ürün koruma alarm sistemleri etkileşimle kalp pilinin yanlış algılama yapmasına, şok veren pillerde pilin uygunsuz şok vermesine neden olabilmekte ve hastanın hayatını tehlikeye atabilmektedir" dedi.

KALP PİLİ TAKILAN HASTALARA ÖNEMLİ UYARILAR

Prof. Dr. Alper, elektronik cihazların hayatı kolaylaştırırken bir taraftan da bazı riskleri beraberinde getirdiğini dile getirerek, özellikle alışveriş merkezlerinde, mağaza çıkışlarında kullanılan alarm sistemlerinin de bunlar arasında olduğunu söyledi.

Bu sistemlerin bazı sorunları da beraberinde getirebildiğine işaret eden Alper, özellikle kalp pili takılan hastalara önemli uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Ahmet Taha Alper, "Bu cihazların varlığına o kadar alıştık ki çoğu zaman hiç dikkatimizi bile çekmiyor. Tıp literatüründe bu sistemlerin kalp pilleri ile etkileşime girebileceğine dair birçok vaka bildirimi söz konusudur. Mağaza ürün koruma alarm sistemleri etkileşimle kalp pilinin yanlış algılama yapmasına, şok veren pillerde pilin uygunsuz şok vermesine neden olabilmekte ve hastanın hayatını tehlikeye atabilmektedir. Özellikle kalp piline bağımlı olan hastalarda pilin uyarı üretmemesi hayati tehlikeye yol açabilmektedir" diye konuştu.

"UYARI LEVHALARI ASILMALI"

Alper, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) kalp pili olan hastaların hırsızlık önleme sistemlerinden uzak durmaları tavsiyesinde bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti: "Ben de kalp pili olan hastalarıma hırsızlık önleme sistemlerine yakın durmamalarını, yaslanmamalarını, kardiyolog ve kalp ve damar cerrahisi uzmanı meslektaşlarımın da kalp pili olan hastalarını bu konuda uyarmalarını önermekteyim. Hastaların bu açıdan bilgilendirilmesi çok önemlidir. Yalnız mesele kalp pili olan hastaların bilinçli olmalarıyla bitmiyor, mağaza sahipleri ve bu cihazları monte edenlerin de bu konuda bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu cihazlar maalesef mağaza çıkışlarında kamufle edilmekte, yakınına raf ya da tezgah konularak hastanın farkında olmadan orada zaman geçirmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle 100 santimetreden yakına raf ya da tezgah konulmaması gerekmektedir. Hırsızlık önleme sistemlerini kullanan mağaza ve diğer alanlara kalp pili ile alakalı uyarı levhaları asılması doğru bir yaklaşım olur."

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