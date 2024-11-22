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        Haberler Televizyon 'Kalpazan'ın 6. bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        'Kalpazan'ın 6. bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kalpazan'ın heyecanla beklenen 6. bölümünden ilk tanıtım izleyiciyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 00:49 Güncelleme: 22.11.2024 - 00:57
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        SHOW TV'de ekrana gelen ve O3 Medya'nın yapımcılığını üstlendiği 'Kalpazan'ın heyecanla beklenen altıncı bölümünden ilk tanıtım izleyiciyle buluştu.

        Yayınlanan tanıtımda Adem yaptığı her şeyin ailesi için olduğunu söylerken Bulgary Bayram da kızına kavuşmak için Adem'i tehdit ediyor. Canan, Adem'in yeni halinden rahatsız olurken Ayşe de Kartal’a aralarında bir şey olmayacağını açıklıyor. Tanıtımın finalinde Tarık ve Bulgary Bayram’ın nasıl bir bağlantısı olduğu izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

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        Adem silahla kendisini vurup nasıl ölmediğini sorguladı. Kartal silahın kuru sıkı olduğunu, Mesut'un da ölmediğini itiraf ederken her şeyin para basmaya ikna olması için yaptığı bir oyun olduğunu anlattı. Kartal altınları çalanın da kendisi olduğunu söyleyince sinirlerine artık hakim olamayan Adem, kardeşini dövüp ormanın ortasında bıraktı.Adem, Canan'ın artık Sinan'ın yanında çalıştığını öğrenince hayal kırıklığına uğradı ve gerçek anlamda değişmeye karar verdi. Ayşe, Kartal’ın sinyalini takip etmeye devam ederken bulunduğu yerden şüphelenip yardımına koştu.

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        Ayşe, Kartal'ın yaralarını sararken ikilinin arasındaki yakınlaşma dikkat çekti ve Kartal'a bir ümit oldu. Adem, Ayşe komiserin kendisini karakola çağırmasından dolayı yolun sonuna geldiğini düşünürken aslında yardım istediğini anlayınca rahatladı. Kartal'a para basmaya devam edeceğini söyleyen Adem, Bulgary Bayram'dan kurtulmak için bir plan geliştirdi. Adem, boşanma duruşması sırasında romantik bir konuşma yaparak herkesi etkilerken Canan'dan boşanmak istemediğini söyledi. Adem ve Kartal'ın para basarken sahneleri izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Adem, planladığı gibi Bulgary Bayram'ı tutuklattırırken kendisini güvene almak için Bayram'ı kızıyla tehdit etti.

        Kartal, Ayşe'ye Bayram'ı teslim ettiği için birlikte akşam yemeğine çıkacağını sanıyorken aniden polislerin evi basmasıyla şok yaşadı. Adem, Canan2ın doğum gününde kuru temizleme dükkânı alarak sürpriz yaptı ancak istediği tepkiyi alamayınca hayal kırıklığına uğradı. Bölümün finalinde Adem’in Bulgary Bayram'ın kızını kaçırmasıyla yeni bölümde neler olacağı merak konusu oldu.

        'Kalpazan' dizisinin kadrosunda; Timuçin Esen (Adem), Çağlar Ertuğrul (Kartal), Şükran Ovalı (Canan), Deniz Baysal (Ayşe), Sarp Akkaya (Tarık), Deniz Hamzaoğlu (Bulgary Bayram), İlker Kızmaz (Sinan), Çağla Naz Kargı (Naz), İlker Yağız Selçuk (Arda), Ali Seçkiner Alıcı (İrfan) ve Osman Alkaş (Orhan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        'Kalpazan' 6. Bölüm Tanıtımı;

        'Kalpazan' yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!

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        #show tv
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