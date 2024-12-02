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        Haberler Televizyon 'Kalpazan'ın 7'nci bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı

        'Kalpazan'ın 7'nci bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'de ekrana gelen 'Kalpazan'ın 7'nci bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı. Tanıtıma damgasını vuran Adem'in Ayşe'ye "Bu paraları kimin bastığını biliyorum" sözleri, "Yeni bölümde bir itiraf mı olacak?" sorusunu akıllara getiriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 07:26 Güncelleme: 02.12.2024 - 07:26
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        "Paramı kimin bastığını biliyorum"
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        SHOW TV’de ekrana gelen ve O3 Medya’nın yapımcılığını üstlendiği dizi ‘Kalpazan’ın 7'nci bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Adem, Naz’a Tarık’tan uzak durması gerektiğini söylerken, Naz’ın "Neyle ödeyecektin benim okul paramı?" sözleri Adem’e bıçak gibi saplanıyor. Sinan, Adem’e Canan’la ilgili gözdağı verirken, Ayşe’nin kızından ayrılması ise duygu dolu anlar yaşatıyor. Tanıtıma damgasını vuran Adem’in Ayşe’ye "Bu paraları kimin bastığını biliyorum" sözleri, ‘Yeni bölümde bir itiraf mı olacak?’ sorusunu akıllara getiriyor.

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        'KALPAZAN’IN 7'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Tarık, Adem’den parayı artık onun için basmasını ister. Para basan bir kalpazanın her daim iyi bir bankacıya ihtiyacı olduğunu söyler. Adem ise Tarık’ın kendisi hakkında her şeyi bilmesinden dolayı şaşkındır; ancak kararı nettir. Tarık’ın kendisinden de kızından da uzak durmasını ister. Bir yandan Adem de Tarık’ı araştırmaya başlar.

        Kartal, Mesut ve Adem bastıkları parayı bir web sayfası içinde satarak sahte parayı gerçek paraya çevirmeye karar verirler. Ancak bu sistem, peşinden yeni sorunları da getirir. Adem bastığı paraları satmaya başlar ancak tüm ülke artık bu paraları basan kalpazanın peşine düşer. Ayşe hem emniyetteki görevini hem de kızı Duru’nun velayetini kaybeder. Bu onun gerçek suçluları bulma kararlılığının altını çizer. Tarık’ın Bayram’la bağının ne olduğunu anlamaya çalışan Adem en sonunda bu bağı çözer.

        'Kalpazan' dizisinin kadrosunda; Timuçin Esen (Adem), Çağlar Ertuğrul (Kartal), Şükran Ovalı (Canan), Deniz Baysal (Ayşe), Sarp Akkaya (Tarık), Deniz Hamzaoğlu (Bulgary Bayram), İlker Kızmaz (Sinan), Çağla Naz Kargı (Naz), İlker Yağız Selçuk (Arda), Gurur Altınpınar (Mesut), Ali Seçkiner Alıcı (İrfan) ve Osman Alkaş (Orhan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        'Kalpazan', yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

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