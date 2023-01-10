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AA

Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, yaptığı yazılı açıklamada, belediyenin girişimleri ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kaman Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sertan Aytaç'ın katkılarıyla besmeç için 24 Ocak 2022'de coğrafi işaret tescil süreci başlatıldığını belirtti.

Türk Patent ve Marka Kurumundaki sürecin başarı ile tamamlandığını vurgulayan Çolak, besmecin sadece Kaman'a özgü olduğunu, bu geleneksel tadın artık coğrafi işaretle tescilli hale geldiğini aktardı.

Yemeğin 30 Aralık 2022 itibarıyla tescil edilmesinden büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Çolak, "Kaman Belediyesi olarak, son derece kıymetli ve özel lezzetimizi coğrafi işaret ile koruma altına aldık. Coğrafi işaret sayesinde, belirlenen standartlara göre üretilecek olan bu meşhur lezzetimizin marka değerini de korumuş olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Kaman'ımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Besmeç, Kaman'da halkın sıklıkla tükettiği bir köfte türü olarak biliniyor. Kıyma ile hazırlanabilen ve dövülerek yapılan köftede bulgur ana malzeme olarak kullanılıyor.