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Kamapp messenger nedir? Kamapp Messenger nasıl kullanılır? Kamapp kimin?

Kamapp messenger nedir? Soruları yeni mesajlaşma uygulaması keşfetmeye çıkanlar için merak konusu oldu. Hem akıllı telefonlarınızdan hem de masaüstünde kullanabileceğiniz anlık mesajlaşma, görüntülü arama uygulaması olan Kamapp Messenger ile ilgili emrak edilenler haberimizde...

Kamapp messenger nedir? Kamapp Messenger nasıl kullanılır? Kamapp kimin?

Kamapp Messenger nedir? Kamapp güvenlikli mi? Soruları sosyal medya kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. WhatsApp sözleşmesi yayınlanmasının ardından sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılar yeni mesajlaşma uygulaması için de arayışa girdi. İşte anlık mesajlaşma, görüntülü ve sesli sohbet uygulaması Kammapp Messenger ile ilgili detaylar...

KAMAPP MESSENGER NEDİR?

Yerli, milli, hızlı ve güvenilir mesajlaşma uygulaması prensibiyle 2017 yılında geliştirilmeye başlanıp, 2018 yılından itibaren ise hizmete giren Kamapp Messenger tamamen kullanıcılarından gelen geri bildirimler neticesinde şekillenmektedir. Asıl amacı Türkiye’nin versini ülke sınırları içerisinde muhafaza etmek olan Kamapp Messenger, kullanıcı gizliliğini daima ön planda tutmuştur.

Piyasadaki bilindik uygulamaların sahip olduğu özelliklerin neredeyse tamamına sahip olan Kamapp Messenger’da görüntülü konuşma, sesli konuşma, dosya paylaşımı, konum paylaşma, multimedya içerik gönderme, çıkartma gönderme, çoğul cihaz üzerinden farketmeksizin mesajlaşma dışında sesli ve görüntülü görüşme yapabilirsiniz.

Kamapp Messenger uygulamasındaki Kamapp Kam ve App birleşimi olarak kullanılmıştır. Kam’ın kullanılmasında iki etken mevcuttur; Bunlardan ilki Osmanlıca “kâm” olup, istek, arzu, maksat anlamına gelmektedir. Yerli haberleşme uygulamasının uzun süredir arzulanan bir uygulama olması neticesinde bu anlam uygun görülmüştür. Bunun yanında ‘dîger-kâm’ (başkalarını düşünen) ve ‘kâm-kâr’ (hedef ve gayesine ulaşmış) sözcükleri ile de desteklenmiştir. İkincisi ise ‘Kamu’ anlamını çağrıştırması ve anlam olarak halk, bir ülkedeki halkın bütününü ifade etmesidir.

KAMAPP MESSENGER ÖZELLİKLERİ

Kamapp Messenger yerli, millî, hızlı ve güvenilir bir haberleşme uygulamasıdır. Cihaz adeti farketmeksizin (isteğe göre) tüm cihazlarınızda senkron bir şekilde internetin olduğu her yerde kullanabilir, gerçek zamanlı mesaj gönderip alabilir, arama yapabilir ve çeşitli özelliklerden faydalanarak sevdiklerinizle haberleşebilirsiniz.

Haberleşebileceğiniz grup ve odalar

Gerek iş için gerekse aile ve dostlarınızla toplu bir şekilde iletişimde kalabileceğiniz sınırsız grup ve oda oluşturun. Gruplarda dilediğiniz kadar kişiyi davet edebilir, mevcut tüm iletişim kanallarını kullanabilirsiniz. Grup özelliklerini dilediğiniz gibi yönetebilir ve en uygun ortamı oluşturmuş olursunuz.

Telefonla sınırlı kalmayın

Mesajlaşmaya sadece telefonunuzda değil, dilediğiniz tüm cihazlarda devam edin. Kamapp Web ile işletim sistemi farketmeksizin bilgisayarınızda hızlı bir şekilde mesajlaşabilir, sohbetlerinize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Versiyon 2 tamamen kullanıcı geri dönüşleri ile yapılandırılmış olup sizler için tasarlanmıştır. Sohbete kaldığınız yerden devam etmek için web.kamapp.com adresine gidebilirsiniz.

Sevdiklerinizle bağlı kalın

Kamapp Messenger ile dilediğiniz Kamapp kullanıcısıyla ücretsiz bir şekilde sesli arama gerçekleştirebilir, dilerseniz bu görüşmeyi görüntülü aramaya çevirebilirsiniz. Bunun yanında direkt olarak görüntülü görüşme başlatarak sadece sesle sınırlı kalmazsınız. Kamapp üzerinden yapılan sesli ve görüntülü aramalar hiç bir ücrete tabi olmamakla birlikte sadece veri planınızdaki dakikalar yerine telefonunuzun internet bağlantısını kullanır.

Kendinizi dilediğiniz gibi ifade edin

Normal mesajlaşma ve emojilerin yanı sıra kendinizi her geçen gün yenilerinin eklendiği çıkartmalar ile özgürce ifade edin. Kendinizi ifade etmenin yanı sıra arkadaşlarınızı eğlendirebilir, aranızda kendinize özgü diller oluşturabilirsiniz.

Çeşitli türlerde durum paylaşın

İster kısa bir yazı yazın isterseniz de uzunca bir video çekip 24 saat boyunca kişileriniz arasında dilediklerinizle durumunuzu paylaşın.

Anlık ve dilerseniz toplu sesli mesajlar gönderin

Aramak yerine kısa ve öz sesli mesajlar gönderebilir, grupdaki dostlarınızı veya iş arkadaşlarınızı hızlıca bilgilendirebilirsiniz. Dilediğinizi söyleyebilir, gelen tepkileri keyfle dinleyebilirsiniz.

Dökümanları yanınızda taşıyın, dilediğinizle paylaşın

Ek herhangi bir uygulama gerektirmeksizin dilediğnizi dökümanı (PDF, belge, e-tablo, slaty gösterisi, not dosyası vb.) dilediğiniz kişiye hızlıca gönderin.

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