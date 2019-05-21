Fenerbahçe'de büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Carlos Kameni, takımdan ayrılmak istediğini açıkladı. Kanarya, oyuncuyu geçtiğimiz sezondan beri göndermeye çalışmış ancak Kameni yüksek maaşı nedeniyle ayrılığa yanaşmamıştı.

Sarı-lacivertli kaleyi son olarak geçtiğimiz sene mart ayında koruyan Kameni, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu. 35 yaşındaki file bekçisinin sözleri şöyle:

"Fenerbahçe'de geçirdiğim aylar çok zordu. Ben bir futbolcuyum ve oynamak istiyorum. Rekabet etmek, maçlarda olmak istiyorum. Bana acı çektiren bir dönem yaşadım. İstediğim bu değildi, artık ayrılmak istiyorum.

Yabancı sınırı nedeniyle kadronun dışında kaldım. İdmanlara devam ettim, çalıştım, fit durumdayım ancak oynamaya ve rekabet etmeye ihtiyacım var. Bu yüzden ayrılmalıyım. Burada kalmak kolay olur, bir sözleşmem var ancak ben oynamak istiyorum. Kulüp ekonomik olarak iyi durumda değil ve bu nedenle bazı sorunlar yaşanıyor. Benim bir kontratım var ve bu yüzden beni kolayca dışarıda bırakamadılar.

Espanyol'a geri dönmek istiyorum, çok açık. Bu konuda kafam net. Futbolda isim yapmamı sağlayan kulüp Espanyol ve onlara borçluyum. Evime dönmek benim için bir rüya ve onur olur. İnsanlar da orada bana çok iyi davrandı. Espanyol'a tekrar yardımcı olabilirim."

Kamerunlu kalecinin Fenerbahçe ile 1 sezon daha kontratı bulunuyor.