Milliyet'in haberine göre; sezonun ilk yarısında yabancı kontenjanına takılan Carlos Kameni, ligin ikinci devresinde takıma dönmeye hazırlanıyor. Aatıf ve Dirar'ı takımdan ayrılmasıyla birlikte kontenjanda yer açılacak.

Volkan Demirel'in de affedilme durumu hâlâ belirsiz. Deneyimli kaleciden özür bekleyen yönetim, bu durum gerçekleşmediği için Volkan'ı affetmeyi düşünmüyor.

Kameni de ayrılmamakta diretiyor. Bu nedenle Kamerunlu file bekçisinin ligin 2. yarısında takım kadrosunda yer alacağı belirtiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ