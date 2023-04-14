Kamera arkası görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İşte o fotoğrafların perde arkası

Brezilya'da yaşayan fotoğrafçı Halyson her gün karşılaştığımız sıradan mekanları muhteşem arka planlara dönüştürüyor. Basit malzemelerle de yaratıcı efektler oluşturan Halyson, çektiği karelerin öncesini ve sonrasını paylaşmayı ihmal etmiyor... İşte kusursuz fotoğrafların perde arkası

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Kamera arkası görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı!

    Instagram'da her gün kusursuz fotoğraflarla karşılaşıyoruz. Peki o mükemmel fotoğrafların perde arkasını görmeye ne dersiniz?
  • Kamera arkası görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı!

    Halyson ismiyle sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan fotoğrafçı bu soruya yanıt arayanların merakını gideriyor ve mükemmel fotoğrafların iç yüzünü gözler önüne seriyor.
  • Kamera arkası görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı!

    Brezilya'da yaşayan fotoğrafçı, büyüleyici kareler çekmek için pahalı ekipmanlara ya da stüdyolara ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.
  • Kamera arkası görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı!

    Halyson, biraz yaratıcılık biraz pratik düşünceyle ortaya güzel işler koyuyor.

     
  • Kamera arkası görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı!

    Fotoğrafçılığın hayatına 2016 yılında girdiğini dile getiren Halyson, "O zamanlar üniversitede beden eğitimi bölümü okuyordum. Ama fotoğrafçılığa karşı ilgim vardı.
  • Kamera arkası görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı!

    Arkadaşlarımdan ve ailemden fotoğraflarımla ilgili her zaman çok övgü alıyordum. Bir gün cesaretimi topladım ve fotoğraf makinemle sektörü incelemeye başladım.
  • Kamera arkası görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı!

    İlk aylarda soyuldum, her şeyim çalındı. 6 ay zor zaman yaşadım fakat sonra güçlendim ve ekipmanlarımı yeniden satın aldım. Geçmişte gösterdiğim özveriden ötürü çabalarımın karşılığını alıyorum" diyor.
  • Kamera arkası görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı!

    İşte basit malzemelerle yaratıcı efektler oluşturan fotoğrafçının hazırlık aşamaları ve ortaya çıkardığı sonuçlar!
  • Kamera arkası görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı!
  • Kamera arkası görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı!
  • Kamera arkası görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı!
  • Kamera arkası görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı!
  • Kamera arkası görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı!
  • Kamera arkası görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı!
  • Kamera arkası görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı!
  • Kamera arkası görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı!
  • Kamera arkası görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı!
  • Kamera arkası görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı!
  • Kamera arkası görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı!
  • Kamera arkası görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı!
  • Kamera arkası görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı!
  • Kamera arkası görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı!
  • Kamera arkası görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı!
  • Kamera arkası görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı!
  • Kamera arkası görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı!
  • Kamera arkası görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı!
  • Kamera arkası görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı!
  • Kamera arkası görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı!
  • Kamera arkası görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı!
  • Kamera arkası görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı!
  • Kamera arkası görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı!
  • Kamera arkası görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı!

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.