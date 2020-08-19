DHA

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Çamlıkule Mahallesi 2933 Sokak'ta insanı şoke eden bir olay meydana geldi. Küçük bir çocuk sokak arasında bisiklet sürerken, daha sonra bir anda yola çıktı. Bu sırada, küçük çocuk oradan geçen hafif ticari bir araca çarptı. Küçük çocuğun saniyeler ile aracın altında kalmaktan kurtulduğu anlar bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

YOLA SAVRULDU AMA DURUMU İYİ

DHA'da yer alan habere göre görüntülerde, küçük çocuk bisikleti ile sokak arasında çıkıyor ve hafif ticari araca ortadan çarpıyor. Son anda aracın altında kalmaktan kurtulan çocuk, araca çarpmanın etkisiyle yola savruluyor.