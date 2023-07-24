Kamerun'da 4 katlı bina çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kamerun'da 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu göçük altında kalan 12 kişi öldü, 5 kişi ağır yaralandı
Kamerun'un ekonomik başkenti Douala'da, bir binanın çökmesi sonucu 12 kişi göçük altında kalarak hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı.
AA'nın ülke basınına dayandırdığı haberlere göre, Douala'nın 5. bölgesindeki Ndogbong semtinde bulunan 4 katlı bir bina çöktü.
Göçük altında kalan 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 5 kişi ise ağır yaralı olarak bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
Göçük altında 16 kişinin daha olduğu tahmin ediliyor. Bina enkazında arama ve kurtarma faaliyetleri devam ediyor.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.