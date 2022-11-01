Kamkat Ne Zaman Çiçek Açar?

Çiçeğinin rengi beyaz olan kamkat fidanlarının çiçekleri hepsi bir anda açmamaktadır. Kademe kademe açmaya başladığı bilinmektedir. İlk çiçeklenme dönemi ise mayıs sonu olarak bilinmektedir. Temmuz ayına kadar çiçek açmaktadır ve bir yandan dan yavaş yavaş meyveye dönmektedir. Çiçek açması kademeli olarak gerçekleştiğinden dolayı hasadı da kademeli olarak yapılmaktadır.

Kamkat Bitkisi Nasıl Çoğalır?

Bu bitkinin fidanının çoğaltılması için en güzel yöntem için bitkiden sağlıklı köklerin alınması gerekmektedir. Alınan bu sağlıklı köklerin ise başka bir saksıya dikilmesi önerilmektedir. Aynı zamanda kök ayırma yöntemi de bulunmaktadır. Kökten ayırma yöntemi ile ayrıldığında her iki tarafta meyve verebilmektedir.

Kamkat Ne Zaman Toplanır?

Kamkat meyveleri iridir ve bir zeytin biçimindedir. Genelde nisan ile mayıs ayları arasında olgunlaştığı gözlemlenmektedir. Tam bu olgunlaşma gösterdiği dönemlerde toplanabilmektedir. Eğer bitkinin üzerinde bulunan meyve koparılmaz ise orada bir yıl boyunda durabilmektedir. Lezzet ise hiçbir şekilde değişim göstermemektedir. Kamkat ne zaman toplanır sorusu bu şekilde cevaplandırılmaktadır. Aynı zamanda haziran ayında toplanır ise temmuz ayında yeniden çiçeklenebilmektedir.

Kamkat Neden Çiçek Açmaz?

Bu durumun gübrelemeye eksikliğinden dolayı meydana geldiği düşünülmektedir. Bundan dolayı da gübre takviyelerinin yapılması uygun görülmektedir. Bununla birlikte eğer yetiştiği toprak sürekli ıslaksa ve bataklık şeklinde ise yine çiçek açmayabilmektedir. Çünkü bu bitkinin kökleri nemi sevmez ve bu nedenle de çiçek açmaz. Bir diğer nedeni ise aşırı budama olarak bilinmektedir.

Kamkat Meyvesi Ne Zaman Toplanır?

Nisan ve mayıs aylarında toplanabilmektedir. Fakat toplanmaz ise tazeliğini koruyarak ağacının üzerinde meyveler kalmaktadır. Kamkat meyvesi ne zaman toplanır sorusunun cevabı bu şekildedir ve aynı zamanda bu meyve haziran öncesinde toplandığında temmuz ayında yeniden çiçeklenmeye başlayabilmektedir.

Kuruyan Kamkat Nasıl Canlandırılır?

Ağacın neminin kontrol edilerek sulanması gerekmektedir. Yaz aylarında sabah akşam ve aynı oranda sulanmalıdır. Kış aylarında ise haftada bir defa sulanması gerekmektedir. Sulama esnasında ise yalnızca toprağa su değdiğine dikkat edilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra toprak yüzeyinin eşit bir şekilde ıslanması önerilmektedir. ‘’Kuruyan kamkat nasıl canlandırılır?’’ sorusu aslında kısaca sulamaya dikkat edilmesi şeklinde de cevaplanabilmektedir.

Kamkat Ne Zaman Meyve Verir?

Kamkat meyvesi ocak ayı ile mart ayı arasında meyve vermeye başlamaktadır. İlk olarak yaz aylarının ortasında çiçeklenmeye başlamaktadır. Bu çiçekler ise sonbaharın gelmesi ile birlikte yerlerini meyveye bırakmaya başlamaktadır. Meyvelerin olgunlaşması ise hemen hemen kış ayını bulmaktadır. Ocak, şubat veya nisan ayında meyve artık olgunlaşmış bir biçimdedir.

Genelde ılıman iklimlerde yetiştirilmekte olan bir meyvedir. Bir narenciye çeşidi olarak da bilinmektedir. Bundan dolayı da diğer narenciyeler gibi Akdeniz bölgesinde daha sık yetiştirilmektedir. Kışın ise en fazla -4 dereceye kadar dayanıklılık gösterdiği bilinmektedir. Pek çok kişi tarafından sevilerek tüketilmekte olan oldukça faydalı bir meyvedir.