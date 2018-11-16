Kampüste Caz’ın ilk konseri Edirne’deydi!

Edirne’nin keskin soğuğu olur derler… Aylardan kasım olunca ben de dondurucu bir hava bekledim açıkçası ancak öyle olmadı.

Bir zamanlar İstanbul, Londra, Paris ve Roma'dan sonra Avrupa'nın en büyük şehirlerinden biri olarak kabul edilen, Mimar Koca Sinan’ın “ustalık eserim” dediği Selimiye Camisi’nin bulunduğu şehir, oldukça küçük aslında. Bu nedenle konserden önce Edirne’nin önemli yerlerini görme fırsatı bulduk.

Sabah yola çıktıktan sonra 12 sularında şehre varmıştık. İlk durağımız tabii ki ciğerdi! Osmanlı'ya yıllarca başkentlik yapmış, Osmanlı ve Rum mimarisinden izler taşıyan Edirne, tüm bu özelliklerinin yanı sıra ciğeriyle de oldukça ünlü bir yer.

Hatta şehirde geçtiğimiz aylarda gerçekleşen 8.Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali kapsamında Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek amacıyla 2 tonluk ciğer tavasında 600 kilo ciğer pişirildiğini hatırlatalım.

Tercih ettiğimiz lokantanın sahibi de bizi görünce bu girişimin başarıyla sonuçlandığını ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiklerini müjdeledi.

Tadına doyum olmayan ciğer, kurutulmuş Edirne biberi, peynir ve hayrabolu tatlısından tattıktan sonra bir sonraki rotamız Edirne Büyük Sinagogu oldu.

EDİRNE SİNAGOGU

Edirne'ye adım atar atmaz şehrin dini yapılarıyla çeşitlilik gösterdiği anlaşılıyor. Sweti Georgi (Bulgar) Kilisesi, Konstantin-Helena Kilisesi İtalyan Katolik Kilisesi ve Edirne Sinagog’u bu yapılardan birkaçı… Bizim durağımız da Edirne Sinagogu oldu.

Avrupa'nın üçüncü büyük sinagogu olan tarihi yapının geçmişi 1492 yılında Avrupa’daki baskılardan kaçarak Osmanlı İmparatorluğu’na sığınan Seferad cemaatine uzanıyor.

Ancak 1905 yılında çıkan ve 18 saat süren büyük yangında, şehirdeki yüzlerce binanın yanında 13 sinagog da yok oluyor. Daha sonraki yıllarda 13 sinagog için gelen bağışlar birleşiyor ve 2015 yılında tek bir yapı inşa ediliyor. Eğer buraya uğramayı düşünüyorsanız pazartesi günü sinagogun kapalı olduğunu dikkate almanızı öneririm.

SELİMİYE CAMİİ

Üç Şerefeli Camii, Yıldırım Beyazid Camisi, Gazimihal Camisi... Edirne’de Osmanlı döneminden kalma onlarca cami var ama ben Mimar Sinan'ın "Ustalık Eserim" diye nitelendirdiği Selimiye Camisi'ni anlatmak istiyorum.

Mimar Sinan'ın 80 yaşında yaptığı ve "Ustalık Eserim" dediği anıtsal yapı Osmanlı-Türk sanatının ve dünya Mimarlık tarihinin baş yapıtlarından.

Camii Edirne'ye hayran olan 2. Selim tarafından yaptırılmış. Hatta rehberimizin anlattığına göre 2. Selim Osmanlı’nın başkentini Edirne’ye taşımak istemiş ancak hayalini gerçekleştirememiş bir türlü. Mimarlık tarihinde en geniş mekana kurulmuş yapı olarak nitelenen Selimiye Camisi'nde 4 minare 8 paye var.

Caminin minberi tek parça mermerden hazırlanmış. Çinileri ise ne yazık ki orijinal değil. Ruslar işgal dönemi sırasında Edirne’ye büyük tahribat vermiş. Çinileri de ganimet olarak ülkelerine götürmüş.

GELELİM KONSERE...

Edirne, sessiz sakin bir şehir. Öğrenci nüfusu bir hayli fazla ancak ne yazık ki İstanbul’a kıyasla şehirde çok fazla etkinlik yok. Bu nedenle konserlere katılım yoğun oluyor. Evrencan Gündüz ve Uzaylılar konserine de katılım oldukça fazlaydı.

Grup, Akbank’ın Kampüste Caz etkinliği kapsamında ilk kez Trakya Üniversitesi'nde performans sergiledi.

Üniversite öğrencileri, akademisyenler ve müzikseverler… Yüzlerce kişi konseri dinlemek için sırada bekliyordu. Konser salonunda boş koltuk olmadığını söyleyebilirim.

Evrencan Gündüz henüz 21 yaşında gencecik bir müzisyen. Ünlü müzisyen Asım Can Gündüz’ün de oğlu. 13 yaşlarında, Ray Charles’ın filmi ile blues’a tutulmuş. 15 yaşında vapurda müzik yapmaya başlamış, sokak müzisyenliği yapmış.

Tabii sosyal medyanın gücünden de faydalanmayı ihmal etmemiş. YouTube kanalında kendi seslendirdiği şarkıların yanında Melek Mosso, Jehan Barbur gibi ünlü müzisyenleri ağırlamış.

Gündüz, konserlerinde ya da videolarında ‘BuTopraklarınSesi’ etiketiyle türkü de seslendiriyor. Zaten genç müzisyenin önümüzdeki projesi de türkülerden oluşan bir albüm hazırlamak.

ENERJİSİ TÜM SALONA YAYILDI

Evrencan Gündüz tüm pozitif enerjisiyle mutluluk ve sevgi getirmek için geldiklerini belirterek, "Umarım bu konser hepimiz için en iyi olur. Burada var olan burada büyüyen sevgi ve mutluluk bütün ülkeye, bütün dünyaya yayılır ve hepimiz çok iyi bir işe vesile olur umarım" sözleriyle konsere başladı.

Evrencan Gündüz’e Uzaylılar grubunun üyeleri eşlik etti. Saksafonda Edward Pithey, trombonda Dilan Balkay, basta Salih Yeniev ve davulda Trakya Üniversitesi öğrencisi Uğurcan Mamuzlu vardı.

Oturmalı konserlerin geri dönüş almak açısından zorlayıcı olduğunu söyleyebilirim Ancak Gündüz, konserinde verdiği enerjiyle dinleyicileri ayağa kaldırmayı başardı.

Mevsim Çiçekleri, Sen Beni Yine, Sen Aşkımızdan, Yeni Bir Şarkı, Kadının Teki, Bulutlar Gidin, ünlü parçaların cover’ları, türküler… Kısacası konserin setlisti oldukça geniş bir aralıktaydı.

Kampüste Caz, Evrencan Gündüz ve Uzaylılar’ı 9 şehirde üniversitelilerle bir araya getiriyor. Etkinlik 23 Kasım'a kadar, Çanakkale, İzmir, Muğla, Eskişehir, Ankara, Kayseri, Mersin ve Adana'daki konserlerle devam edecek. Programın detaylarını aşağıda bulabilirsiniz…

• 12 Kasım Pazartesi Edirne Trakya Üniversitesi

• 13 Kasım Salı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

• 14 Kasım Çarşamba İzmir Ege Üniversitesi

• 15 Kasım Perşembe Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

• 19 Kasım Pazartesi Eskişehir Anadolu Üniversitesi

• 20 Kasım Salı Ankara ODTÜ

• 21 Kasım Çarşamba Kayseri Erciyes Üniversitesi

• 22 Kasım Perşembe Mersin Üniversitesi

• 23 Kasım Cuma Adana Çukurova Üniversitesi