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Haberlerİş-YaşamKamu bankalarına 20 milyar ek kaynak, kredi vermeyenlere 1.5 milyar lira ceza

Kamu bankalarına 20 milyarlık yeni kaynak, özellere 1.5 milyar ceza

Merkez Bankası'nın yeni zorunlu karşılık düzenlemesi ile yüksek oranda kredi veren bankalar daha az zorunlu karşılık ayıracak yetmeyecek zorunlu karşılıklarına daha yüksek faiz alacak. Böylece daha çok kredi veren bankanın kârı daha yüksek olacak. Bu durum son 1 yıldır ekonomiye ivme vermek için kredi musluklarını sonuna kadar açan kamu bankaları oldukça olumlu etkileyecek. Kamu bankalarının kredi büyümesi yüzde 16'nın üstünde. Özel bankalarda ise bir büyüme görülmediği için banka kârlarının yüzde 1 ile 7 arasında düşeceği hesaplandı. Kamu bankalarına 20 milyar liralık yeni bir kaynak sağlanmış olacak. Yüzde 10 kredi büyümesini sağlayamayan bankaların kârının 1.5 milyar lira azalacağı hesaplanıyor. Rahim Ak'ın haberi

Merkez Bankası

Merkez Bankası dün aldığı son kârarla Türk Lirası zorunlu karşılık oranlarını yıllık büyüme oranları ile ilişkilendirdi. Yapılan düzenleme ile kredi büyümesi yüzde 10 ile yüzde 20 arasında (referans değerler) olan bankalar için Türk lirası zorunlu karşılık oranları yüzde 2 olarak uygulanacak. Diğer bankalar için zorunlu karşılık oranlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Yani yüzde 7 olarak tutuldu. En önemlisi de Türk lirası mevduatta zorunlu karşılıklara uygulanan yüzde 13 faiz oranı, kredi büyümesi referans değerler arasında gerçekleşen bankalar için yüzde 15, diğer bankalar için yüzde 5 olarak dikkate alınacak. 

KAMU BANKALARI KREDİ BÜYÜMESİ YÜZDE 16'NIN ÜSTÜNDE

Merkez yeni uygulama ile ilk aşamada piyasaya yaklaşık 5,4 milyar TL ve 2,9 milyar dolar karşılığı altın ve döviz likiditesi sağlanacağını da açıkladı. Ancak bu sayede kredi büyümesinin ne kadar artacağına ise özellikle özel bankalar karar verecek. Çünkü kamu bankalarının 2019 yılı rakamlarına bakıldığında kredi büyümesinin yüzde 16'nın üstünde olduğu görülüyor. Son yılda başta Ziraat Bankası olmak üzere bankaların gayrimenkul ve diğer alanlarda verdiği kredileri hatırlarsak bu büyüme hızının gayet normal olduğuna da görürüz. Dolayısıyla artık kamu bankaları için zorunlu karşılık oranı yüzde 2 ve bu karşılıklara verilecek faiz ise yüzde 15 düzeyinde olacak. Bunun karşılığında kamu bankalarının kârının yüzde 10 civarında artması bekleniyor. Bir kamu bankasında artış yüzde 1'de kalacak. 

KREDİYİ ARTIRMAZLARSA ÖZEL BANKALARIN KARI DÜŞECEK

Şu andaki rakamlara göre büyük özel bankalardan ikisinin kredi büyümesi yüzde 5'ken diğer ikisinin büyümesi ise eksi. Yani aksine küçülme sözkonusu. Böylece kamu bankalarının kârı artarken özel bankaların kârı ise daha az faiz alacakları için düşecek. Bin bankada kâr kaybı yüzde 7'ye kadar ulaşırken diğerinde yüzde 3 ve diğer ikisinde ise yüzde 2 ve yüzde 1 olarak hesaplandı. Ancak bankalar eğer şimdiye kadar olanın tersine kredi musluklarını açarlarsa kârlarını da katlayacaklar. Burada ise tek sorun olarak kredi alacak firmaların ve kişilerin bu kredileri geri ödeme kabiliyetlerinin bulunup bulunmadığı. 

70 MİLYAR LİRALIK KARŞILIK VAR

Ağustos başı itibariyle zorunlu karşılığa tabi Türk Lirası yükümlülükler toplamı 1.1 trilyon TL iken ağırlıklı ortalama zorunlu karşılık oranı yüzde 6.4 olarak görülüyor. Yani 70 milyar TL zorunlu kârşılık olduğu hesaplanabilir. Diğer yandan kamu mevduat bankalarında 430 milyar lira mevduat bulunuyor. Yeni düzenleme ile kamu bankaları 20 milyar TL civarında bir kaynağa kavuşmuş olacaklar. Bu rakama yıllık yüzde 13 faiz geliri alıyorlardı şimdi yüzde 26 ile kredi verebilecekler. Özel bankalardan yüzde 10’u geçemeyenlerin toplam yıllık gelir kaybının 1.5 milyar TL’yi bulacağı hesaplanıyor ancak eğer musluklar açılırsa bu kayıp olmayabilir. 

 

 

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