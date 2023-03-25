KDK'dan işe alımda "cinsiyet ayrımı yapılmasın" kararı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Son dakika: Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan "ayrımcılık" kararı! "Erkek olma" şartına itiraz
ABONE OL

KDK'dan işe alımda "cinsiyet ayrımı yapılmasın" kararı

Bir üniversitede açılan ilanda "erkek olma" şartı Kamu Denetçiliği Kurumu'na taşındı. Kadınlara karşı ayrımcılık yapıldığı iddiasını değerlendiren kurum, "cinsiyet ayrımı" yapılmaması gerektiği kararı verdi

Son dakika: Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bir üniversitenin işe alım ilanında yer alan "erkek olma" şartı aranmasının ayrımcılık olduğuna dair yapılan başvuruda, işe alımda "cinsiyet ayrımı" yapılmaması gerektiğine karar verdi.

KDK'nin kararına göre, bir üniversite, sözlü sınav ile 2 sözleşmeli bilişim personeli alım ilanını Resmi Gazete'de yayımladı. İlanda, özel şart olarak "erkek olma" koşulu yer aldı.

İlanda aranan şartın, kadınlara karşı ayrımcılık oluşturan bir uygulama olduğunu savunan bir kişi, Anayasa'da güvence altına alınan "kanun önünde eşitlik" ilkesinin ihlal edildiğini, kamuda işe alımlarda cinsiyet ayrımından söz edilemeyeceğini ve yayımlanan ilanın güncellenmesi gerektiğini belirterek, KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, yasal güvenceler kapsamında, hiçbir ayrım gözetilmeksizin kadınların erkeklerle eşit koşullar altında istihdam edilme haklarının bulunduğunu, bu kapsamda işe alım süreçlerinde cinsiyet temelli ayrımcılığa yol açacak uygulamanın yapılmaması gerektiğini ifade ederek, başvurucunun talebini değerlendirilmesi için ilgili üniversiteye iletti.

Üniversite yönetimi, yapılan değerlendirme sonrası KDK'ye, işe alım ilanının Resmi Gazete'de yeni bir yazı yayımlanarak iptal edildiğini bildirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Depremden etkilenen Elazığ'da itfaiyecilerin buruk sahuru
GÜNDEM İtfaiye erlerinin buruk sahuru
SON DAKİKA: Kahramanmaraş Ekinözü'nde 4.5 büyüklüğünde korkutan deprem! - Son dakika deprem haberleri
GÜNDEM K.Maraş Ekinözü'nde 4.5 büyüklüğünde deprem!
İSTANBUL TOKİ TUZLA kura çekiliş sonuçları sorgula | 25 Mart 2+1 ve 3+1 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları ve isim listesi açıklanıyor!
GÜNDEM TOKİ İstanbul kuraları devam ediyor!
Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den 8 kent için alarm! Deprem bölgesinde hava durumu nasıl? - İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu
GÜNDEM Meteoroloji'den 8 kent için sarı, 4 ile turuncu ...
İstanbul'da huzur uygulamasında 391 kişi gözaltına alındı
GÜNDEM İstanbul'da huzur uygulaması: 391 gözaltı
Drift yaparken polise yakalanan sürücü: Herkes yaptı
GÜNDEM Drift yaparken polise yakalandı
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 2 yeni 'banka' kurulacak
GÜNDEM 2 yeni banka kurulması Resmi Gazete'de
Evini ateşe verip sosyal medyadan paylaşan şüpheli gözaltına alındı
GÜNDEM Evini ateşe verip sosyal medyadan paylaşan şüpheli ...
Samsun'da akaryakıt tankerine çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
GÜNDEM Akaryakıt tankerine çarpan otomobil devrildi: 2 ...
Adana'da 'ekmek satma' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
GÜNDEM 'Ekmek satma' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.