Kamu personel alımı ilanı 18 Kasım 2024: Kamu personel alımı başvurusu tarihi ve şartları nedir?
Kamu kurumları birçok ilde farklı pozisyonlarda personel alımı gerçekleştirecek. Buna ilişkin kamu personel alımının; başvuru tarihleri, şartları ve hangi illerde gerçekleşeceği merak konusu oldu. İşte 18 Kasım kamu personel alımı ilanı bilgisi
Kamu personeli olarak görev yapmak isteyenler, kamu personel alımı ilanlarını yakından takip ediyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Kamu Personeli Alım İlanları'nı yayımladı. Yaşanan bu gelişme, Kamu personel alımı şartlarını ve başvuru tarihlerini gündeme getirdi. Peki Kamu personel alımı başvurusu tarihi ve şartları nedir?
KAMU PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Narman Belediye Başkanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Giresun Üniversitesi kamu personeli alacak.
Kamu personel alımı ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan tüm ilanlar bölümünden başvuruda bulunmak istedikleri ilanı seçerek başvuru işlemleri ile ilgili ayrıntıları görüntüleyebilirler.
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KAMU PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, HANGİ ŞEHİRLERDE GERÇEKLEŞECEK?
NARMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI: 3 MEMUR ALACAK (23 ARALIK-27 ARALIK)
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: 51 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK (18 KASIM- 22 KASIM)
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: 64 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK (18 KASIM- 22 KASIM)
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: 8 ENGELLİ İŞÇİ ALACAK (18 KASIM-22 KASIM)
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: 28 ESKİ HÜKÜMLÜ ALACAK (18 KASIM-22 KASIM)
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI: 1 ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALACAK (18 KASIM-6 ARALIK)
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ASKERİ PERSONEL ALACAK ( 18 KASIM- 6 ARALIK)
TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ: 120 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK (18 KASIM-22 KASIM)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ: 22 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 18 KASIM-2 ARALIK)
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ: 29 ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAK (18 KASIM-2 ARALIK)
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ: 28 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (18 KASIM-2 ARALIK)
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ: 35 ÖĞRETİM ELEMANI (18 KASIM-2 ARALIK)
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ : 4 ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAK (18 KASIM-2 ARALIK)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ: 2 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ( 18 KASIM- 2 ARALIK)