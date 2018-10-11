SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika

Kamufle olmayı yanlış anladılar!

11.10.2018 - 11:15 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Bulundukları ortama bukalemun gibi uyum sağlayan bu kamuflaj ustalarını bulmakta biraz zorluk yaşayabilirsiniz! Kamufle ustası canlıların, kişilerin birbirinden komik paylaşımlarını sizler için bir araya getirdik

  • 1 Kamufle olmayı yanlış anladılar! İşte sosyal medyanın kamuflaj ustaları
    1 | 54

    Kamufle olarak doğada adeta kaybolan canlılar avcılardan kurtulmak için bulundukları ortamın rengini veya şeklini almak zorundalar... Ancak bu sefer doğada kamufle olan canlıların yanında sosyal medya kullanıcıları kısıtlı imkanlarla bulunduğu ortamla bütünleşiyor. 

  • 2 Kamufle olmayı yanlış anladılar! İşte sosyal medyanın kamuflaj ustaları
    2 | 54

    Örneğin bu karede yere uzanan adam ikiye bölünmüş gibi görünüyor.

  • 3 Kamufle olmayı yanlış anladılar! İşte sosyal medyanın kamuflaj ustaları
    3 | 54

    Balık tutan adamın şortu gölle aynı renkte. 

  • 4 Kamufle olmayı yanlış anladılar! İşte sosyal medyanın kamuflaj ustaları
    4 | 54

    Bu karede de binanın boyası gökyüzüyle aynı renkte olduğu için göz yanılmasına sebep oluyor.

  • 5 Kamufle olmayı yanlış anladılar! İşte sosyal medyanın kamuflaj ustaları
    5 | 54

    Zeminle bütünleşen kedi. 

  • 6 Kamufle olmayı yanlış anladılar! İşte sosyal medyanın kamuflaj ustaları
    6 | 54

     Baykuşu fark etmek neredeyse mümkün değil!

  • 7 Kamufle olmayı yanlış anladılar! İşte sosyal medyanın kamuflaj ustaları
    7 | 54

    Ağaç kurbağalarını tek seferde görebilir misiniz?

     

  • 8 Kamufle olmayı yanlış anladılar! İşte sosyal medyanın kamuflaj ustaları
    8 | 54

    İşte kamuflajda boyut atlatan kareler! 

  • 9 Kamufle olmayı yanlış anladılar! İşte sosyal medyanın kamuflaj ustaları
    9 | 54

    İşte sosyal medyanın kamuflaj ustaları...

  • 10 Kamufle olmayı yanlış anladılar! İşte sosyal medyanın kamuflaj ustaları
    10 | 54
  • 11 Kamufle olmayı yanlış anladılar! İşte sosyal medyanın kamuflaj ustaları
    11 | 54
  • 12 Kamufle olmayı yanlış anladılar! İşte sosyal medyanın kamuflaj ustaları
    12 | 54
  • 13 Kamufle olmayı yanlış anladılar! İşte sosyal medyanın kamuflaj ustaları
    13 | 54
  • 14 Kamufle olmayı yanlış anladılar! İşte sosyal medyanın kamuflaj ustaları
    14 | 54
  • 15 Kamufle olmayı yanlış anladılar! İşte sosyal medyanın kamuflaj ustaları
    15 | 54
  • 16 Kamufle olmayı yanlış anladılar! İşte sosyal medyanın kamuflaj ustaları
    16 | 54
  • 17 Kamufle olmayı yanlış anladılar! İşte sosyal medyanın kamuflaj ustaları
    17 | 54
  • 18 Kamufle olmayı yanlış anladılar! İşte sosyal medyanın kamuflaj ustaları
    18 | 54
  • 19 Kamufle olmayı yanlış anladılar! İşte sosyal medyanın kamuflaj ustaları
    19 | 54
  • 20 Kamufle olmayı yanlış anladılar! İşte sosyal medyanın kamuflaj ustaları
    20 | 54
  • 21 Kamufle olmayı yanlış anladılar! İşte sosyal medyanın kamuflaj ustaları
    21 | 54
  • 22 Kamufle olmayı yanlış anladılar! İşte sosyal medyanın kamuflaj ustaları
    22 | 54
  • 23 Kamufle olmayı yanlış anladılar! İşte sosyal medyanın kamuflaj ustaları
    23 | 54
  • 24 Kamufle olmayı yanlış anladılar! İşte sosyal medyanın kamuflaj ustaları
    24 | 54
  • 25 Kamufle olmayı yanlış anladılar! İşte sosyal medyanın kamuflaj ustaları
    25 | 54
  • 26 Kamufle olmayı yanlış anladılar! İşte sosyal medyanın kamuflaj ustaları
    26 | 54
  • 27 Kamufle olmayı yanlış anladılar! İşte sosyal medyanın kamuflaj ustaları
    27 | 54
  • 28 Kamufle olmayı yanlış anladılar! İşte sosyal medyanın kamuflaj ustaları
    28 | 54
  • 29 Kamufle olmayı yanlış anladılar! İşte sosyal medyanın kamuflaj ustaları
    29 | 54
  • 30 Kamufle olmayı yanlış anladılar! İşte sosyal medyanın kamuflaj ustaları
    30 | 54
  • 31 Kamufle olmayı yanlış anladılar! İşte sosyal medyanın kamuflaj ustaları
    31 | 54
  • 32 Kamufle olmayı yanlış anladılar! İşte sosyal medyanın kamuflaj ustaları
    32 | 54
  • 33 Kamufle olmayı yanlış anladılar! İşte sosyal medyanın kamuflaj ustaları
    33 | 54
  • 34 Kamufle olmayı yanlış anladılar! İşte sosyal medyanın kamuflaj ustaları
    34 | 54
  • 35 Kamufle olmayı yanlış anladılar! İşte sosyal medyanın kamuflaj ustaları
    35 | 54
  • 36 Kamufle olmayı yanlış anladılar! İşte sosyal medyanın kamuflaj ustaları
    36 | 54
  • 37 Kamufle olmayı yanlış anladılar! İşte sosyal medyanın kamuflaj ustaları
    37 | 54
  • 38 Kamufle olmayı yanlış anladılar! İşte sosyal medyanın kamuflaj ustaları
    38 | 54
  • 39 Kamufle olmayı yanlış anladılar! İşte sosyal medyanın kamuflaj ustaları
    39 | 54
  • 40 Kamufle olmayı yanlış anladılar! İşte sosyal medyanın kamuflaj ustaları
    40 | 54
  • 41 Kamufle olmayı yanlış anladılar! İşte sosyal medyanın kamuflaj ustaları
    41 | 54
  • 42 Kamufle olmayı yanlış anladılar! İşte sosyal medyanın kamuflaj ustaları
    42 | 54
  • 43 Kamufle olmayı yanlış anladılar! İşte sosyal medyanın kamuflaj ustaları
    43 | 54
  • 44 Kamufle olmayı yanlış anladılar! İşte sosyal medyanın kamuflaj ustaları
    44 | 54
  • 45 Kamufle olmayı yanlış anladılar! İşte sosyal medyanın kamuflaj ustaları
    45 | 54
  • 46 Kamufle olmayı yanlış anladılar! İşte sosyal medyanın kamuflaj ustaları
    46 | 54
  • 47 Kamufle olmayı yanlış anladılar! İşte sosyal medyanın kamuflaj ustaları
    47 | 54
  • 48 Kamufle olmayı yanlış anladılar! İşte sosyal medyanın kamuflaj ustaları
    48 | 54
  • 49 Kamufle olmayı yanlış anladılar! İşte sosyal medyanın kamuflaj ustaları
    49 | 54
  • 50 Kamufle olmayı yanlış anladılar! İşte sosyal medyanın kamuflaj ustaları
    50 | 54
  • 51 Kamufle olmayı yanlış anladılar! İşte sosyal medyanın kamuflaj ustaları
    51 | 54
  • 52 Kamufle olmayı yanlış anladılar! İşte sosyal medyanın kamuflaj ustaları
    52 | 54
  • 53 Kamufle olmayı yanlış anladılar! İşte sosyal medyanın kamuflaj ustaları
    53 | 54
  • 54 Kamufle olmayı yanlış anladılar! İşte sosyal medyanın kamuflaj ustaları
    54 | 54

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X