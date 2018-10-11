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Kamufle olarak doğada adeta kaybolan canlılar avcılardan kurtulmak için bulundukları ortamın rengini veya şeklini almak zorundalar... Ancak bu sefer doğada kamufle olan canlıların yanında sosyal medya kullanıcıları kısıtlı imkanlarla bulunduğu ortamla bütünleşiyor.