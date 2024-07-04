Kamyon köprüden düştü
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkan kamyon otoyol köprüsünden aşağı düştü. Feci kazada kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.
Giriş: 04.07.2024 - 12:50 Güncelleme: 04.07.2024 - 12:57
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Osmaniye'de Vehbi S. idaresindeki kamyon, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Düziçi gişeleri yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otoyol köprüsünden aşağı düştü.
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İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Vehbi S, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.