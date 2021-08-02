Antalya'da, 5 gündür haber alınamayan gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun vahşete kurban gittiği ortaya çıktı. Cinayetin detayları kan dondurdu. 21 yaşındaki üniversiteli kızı evinde cinsel saldırıda bulunup, boğarak öldüren ve banyoda 5 parçaya ayırıp, valizle ormana gömen emlakçı Mustafa Murat Ayhan gözaltına alındı. Polisin, genç kızın cep telefonu sinyallerinden ulaştığı Ayhan, çapraz sorguda vahşeti itiraf etti. Ayhan, bugün ekip aracıyla, genç kızın cansız bedeninin parçalarını bıraktığı Kepez ilçesindeki ormanlık alana götürüldü. Genç kızın başı ve sol kalçasının bulunamadığı ve arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Genç kızın vahşice öldürüldüğünü duyan yakınları, baba Mustafa Haytaoğlu'nun 3 dönemdir muhtarlığını yaptığı Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Derviş Paşa Mahallesi'ndeki evine akın etti. Taziyeleri kabul eden halası Mine Haytaoğlu, Azra'nın kadına şiddetle mücadele ettiğini belirterek, "Azra, daha körpecik gonca güldü. Kadınların haklarını korumak için gazetecilik bölümünü seçti. Ciğerimizi yakanların ciğeri yansın" dedi

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Antalya'da, 5 gündür kayıp olan gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun (21) cansız bedeni bulundu. Korkunç cinayete kurban giden genç kızın parçalara ayrılan cansız bedeni valizle ormana gömülmüş. Gözaltına alınan zanlı nşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan (48), çapraz sorguda vahşeti itiraf etti.

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde okuyan Azra Gülendam Haytaoğlu, bazı belirtiler hissedince 28 Temmuz'da hastaneye giderek Covid-19 testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan Haytaoğlu, durumu ablası Ezgi Haytaoğlu ile paylaştı. Ablası, Haytaoğlu'na kızarak, dikkat etmediği için hastalığa yakalandığını söyleyince aralarında tartışma başladı.

Tartışma sırasında Haytaoğlu, ablasına "Ben biraz hava alacağım" diyerek kimliğini almadan evden çıktı. Eve dönmeyince Ezgi Haytaoğlu, kardeşini telefonla aradı. Azra Gülendam Haytaoğlu, telefonda, ablasına "Kafede koronavirüs geçirmiş bir ağabeyle oturuyorum, beni çok iyi anlıyor. Bugün onunla kalacağım" diyerek telefonu kapattı, bir daha da ulaşılamadı.

Baba Mustafa Haytaoğlu, Adana'dan gelerek kızını aramaya başlarken, hayatından endişe ettiği kızı için polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, genç kızı bulmak için arama çalışması başlattı. Sosyal medyadan da genç kızın bulunması için çağrılar yapıldı. Antalya emniyetinin de titizlikle yürüttüğü arama çalışmaları kapsamında Haytaoğlu'nun son görüldüğü bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Aileye kayıp kızlarıyla ilgili çok sayıda ihbar telefonu gelirken, korkunç haber bugün geldi.

İLK İFADESİNDE 'BİLGİM YOK' DEDİ

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Azra'nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan'la görüştüğünü tespit etti. Cinayet masası ekipleri, Ayhan'ı çapraz sorguya aldı. Ayhan, ilk ifadesinde, "Önceden tanışmıştık. Geldi, birlikte yemek yedik, gitti. Bilgim yok" diye ifade verdi. Polis bunun üzerine Ayhan'ı serbest bıraktı.

ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF

Cinayet masası ekipleri, daha sonra MOBESE ve çevre iş yeri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde Mustafa Murat Ayhan'ın, Konyaaltı ilçesindeki evinden aynı valiz ile birkaç kez çıkıp gittiğini belirledi. Bunun üzerine Ayhan, yeniden gözaltına alındı. Tekrar çapraz sorguya alınan Ayhan, cinayeti işlediğini itiraf etti.

VÜCUDUNU 5 PARÇAYA AYIRMIŞ

Azra Gülendam Haytaoğlu'na cinsel saldırıda bulunmasının ardından banyoda boğup, öldürdüğünü, 5 parçaya böldükten sonra koyduğu valizle Kepez ilçesi Varsak bölgesindeki ormanlık alana taşıyıp gömdüğünü söyleyen Ayhan, "Azra, 28 Temmuz'da beni aradı. Buluştuk. Evde birlikte yemek yedik. Alkol aldık. Bu sırada aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp cesedini 5 parçaya ayırdım. Cesedin parçalarını valize koyup Kepez ilçesi Varsak ormanlık alanda gömdüm" dedi.

KAFATASI VE SOL KALÇASI BULUNAMADI

Cinayet itirafının ardından Mustafa Murat Ayhan, Varsak'taki ormanlık alanda Azra Gülendam Haytaoğlu'nu gömdüğü yeri ekiplere gösterdi. Gece sabaha kadar cesedi gömüldüğü yerden çıkaran ekipler, bulunan parçaları otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Haytaoğlu'nun kafatası ve sol kalçasının bulunamadığı ve arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

VÜCUDUNA JİLETLE İSMİNİ YAZMIŞ

Öte yandan Mustafa Murat Ayhan'ın, Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürdükten sonra vücuduna jiletle ismini yazdığı belirtildi.



CESET PARÇALARININ YERİNİ GÖSTERDİ

Antalya'da gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürüp, parçalara ayırdığını sorgusunda itiraf eden Mustafa Murat Ayhan, bugün ekip aracıyla, genç kızın cansız bedeninin parçalarını bıraktığı Kepez ilçesindeki ormanlık alana götürüldü. Burada Ayhan'ın verdiği bilgiler doğrultusunda, cesedin kayıp parçalarını bulmak için arama yapıldı. Ayhan, daha sonra Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Ayhan emniyet müdürlüğüne getirildiğinde, muhabirin "Neden öldürdünüz" sorusuna yanıt vermedi. Eliyle yüzünü gizlemeye çalışan Ayhan, ardından sorgusunun devamı için emniyet binasına çıkartıldı.

Polisin, cesedin parçalarını arama çalışması sürüyor. Öldürülen genç kızın başı ile sol kalça kemiğinin halen arandığı kaydedildi.

ÜNİVERSİTEDEN TAZİYE MESAJI

Antalya'da, 5 gündür kayıp olarak aranırken öldürüldüğü ortaya çıkan Azra Gülendam Haytaoğlu için eğitim gördüğü Akdeniz Üniversitesi'nden taziye mesajı yayımlandı. Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Üniversitemiz İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu´nun menfur bir cinayet ile aramızdan ayrıldığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Henüz hayatının baharında olan Azra Gülendam Haytaoğlu´nun bir cani tarafından vahşice katledilişi üniversitemizi derin bir üzüntüye boğmuştur. İnsanın en temel hakkı olan yaşam hakkına yönelik gaspın ötesinde kadına yönelik şiddet ve cinayetin can yakıcı kayıplarından biri olan bu cinayeti Akdeniz Üniversitesi olarak şiddetle kınıyor, hunharca hislerle işlenen bu cinayetin failinin, adalet önünde en ağır şekilde cezalandırılmasını diliyoruz. Akdeniz Üniversitesi olarak hiçbir canlıya karşı bu tür şiddet ve cinayetlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, vefatıyla Akdeniz Üniversitesi ailesini yasa boğan öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Üniversite camiamıza başsağlığı diliyoruz."

KORONAVİRÜS TESTİ YAPILDI

Diğer yandan, Mustafa Murat Ayhan'a koronavirüs testi yapıldığı, sonucunun beklendiği açıklandı. İnşaat mühendisi Ayhan'ın, aynı zamanda emlak ofisi sahibi olduğu kaydedildi. Ayhan'ın, İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube 14. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi olduğu, 15 ve 16 Dönem Yönetim Kurulu Sayman üyesi olarak görev aldığı belirtildi.

OSMANİYE'DEKİ BABA EVİNDE YAS

Antalya'da boğularak öldürülüp, cesedi 5 parçaya ayrılan gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki baba evi acı haberle yasa boğuldu. Genç kızın vahşice öldürüldüğünü duyan yakınları, baba Mustafa Haytaoğlu'nun 3 dönemdir muhtarlığını yaptığı Derviş Paşa Mahallesi'ndeki evine akın etti. 2'si erkek 4 çocuk babası olan muhtar Mustafa ile anne Nezide Haytaoğlu'nun Antalya'da olduğunu belirten yakınları, genç kızın cenazenin Kadirli'de toprağa verileceğini söyledi.

ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 30 Temmuz'da müştekinin kardeşi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun kayıp olduğunu ihbar etmesi üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ve koordinesinde kolluk birimlerince aynı gün detaylı inceleme ve araştırma başlatıldığı belirtildi.

Yapılan araştırmalar ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, maktulün en son şüpheli M.M.A. ile görüştüğüne dair görüntülerin tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Şüpheli M.M.A. maktulü öldürdüğü iddiasıyla 1 Ağustos'ta gözaltına alınmıştır. Maktule ait olduğu değerlendirilen ceset aynı gün bulunmuş olup, otopsi ve kimlik tespiti işlemleri devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma işlemlerini titizlikle sürdürdüğü bildirildi.