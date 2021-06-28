Eşiyle tartıştı! Sonrası dehşet!

İHA

Antalya'da, dün Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3412 sokak üzerinde bulunan çiftlik evinde korkunç bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde eşi Hörü F. ve 3 çocuğu ile birlikte yaşayan Şükrü F. (43) henüz nedeni öğrenilemeyen bir olaydan ötürü eşi ile tartışmaya başladı.

AV TÜFEĞİNİ BAŞINA DAYADI

İHA'da yer alan habere göre bunun üzerine sinirlerine hakim olamayan adam, duvarda asılı bulunan tüfeği eline alarak kafasına dayadı. Çevrede olayı gören vatandaşlar durumu 155 polis ekiplerine haber verdi.

SİLAHI OMUZUNA DAYAYIP ATEŞLEDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, Şükrü F.'yi ikna etmeye çalışsa da şahıs bir süre sonra tüfeği omuzuna ateşledi. Aldığı kurşun darbeleri ile yaralanan Şükrü F. için olay yerine 112 ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Şükrü F., Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şahsın, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.