Kafe baskınında ikinci kez ceza yemek istemedi! Akılalmaz ölüm! 0:00 / 0:00

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Zafer Samancı'nın haberine göre Konya’da bir kafenin kısıtlama saatlerinde kaçak olarak çalıştığı ihbarını alan emniyet güçleri kafeye baskın yaptı. Polis, ses gelmesi üzerine alt kata yöneldi.

BASKINDAN KAÇMAK İSTEDİ

Ekipler, içeride yaklaşık 20 kişinin olduğunu tespit etti. Polislerin gelmesiyle paniğe kapılan ve 10 gün önce de para cezası kesilen Tevfik Sevi (33),bir kez daha ceza yememek için kaçmak istedi.

KANALİZASYON ÇUKURUNA DÜŞTÜ

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nde hemşire olarak görev yapan Sevi, kapağı açık kanalizasyon çukuruna düştü.

EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASIYDI

Olay yerine kısa sürede takviye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmaları sonucu düştüğü yerden çıkarılan evli ve 2 çocuk babası Tevfik Sevi’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.