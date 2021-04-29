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HaberlerGündem3. SayfaKORKUNÇ ÖLÜM! Son dakika: Kafe baskınında ikinci kez ceza yemek istemedi! Rögor çukuruna düşüp öldü!
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Kafe baskınında ikinci kez ceza yemek istemedi! Akılalmaz ölüm!

Konya'da insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Kısıtlama saatinde polis, ihbar aldığı bir kafeye baskın düzenledi. Baskın sırasında 10 gün önce ceza kesilen ve ikinci kez ceza yememek için kaçmaya çalışan 33 yaşındaki Tevfik Sevi, kapağı açık olan rögar çukuruna düştü. İki çocuk babası olan Sevi olay yerinde hayatını kaybetti

KORKUNÇ ÖLÜM! Son dakika: Kafe baskınında ikinci kez ceza yemek istemedi! Rögor çukuruna düşüp öldü!
Kafe baskınında ikinci kez ceza yemek istemedi! Akılalmaz ölüm!
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HABERTURK.COM

Zafer Samancı'nın haberine göre Konya’da bir kafenin kısıtlama saatlerinde kaçak olarak çalıştığı ihbarını alan emniyet güçleri kafeye baskın yaptı. Polis, ses gelmesi üzerine alt kata yöneldi.

BASKINDAN KAÇMAK İSTEDİ

Ekipler, içeride yaklaşık 20 kişinin olduğunu tespit etti. Polislerin gelmesiyle paniğe kapılan ve 10 gün önce de para cezası kesilen Tevfik Sevi (33),bir kez daha ceza yememek için kaçmak istedi.

KANALİZASYON ÇUKURUNA DÜŞTÜ

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nde hemşire olarak görev yapan Sevi, kapağı açık kanalizasyon çukuruna düştü.

EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASIYDI

Olay yerine kısa sürede takviye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmaları sonucu düştüğü yerden çıkarılan evli ve 2 çocuk babası Tevfik Sevi’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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