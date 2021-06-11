3 kişiyi öldürdü! Karavanda katliam! 0:00 / 0:00

İHA

Samsun'un Bafra ilçesi, Kalay mahallesi Derbet barajı kenarında bulunan bir karavanda saat 04.30 insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karavanda birlikte oturan Oğuz Bircan, nedeni bilinmeyen bir tartışma sonucunda silahıyla ateş ederek Mustafa Önbaş, İsmail Varol ve Orhan Yüksel’i vurdu.

Hayatını kaybeden Mustafa Önbaş.

BABASINI ARAYIP İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEDİ

İHA'da yer alan habere göre kurşunların isabet ettiği 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan B.B. ise kaçtı. Silahla ateş ederek 3 kişin ölümüne neden olan Oğuz Bircan, babasını arayarak durumu anlatıp intihar edeceğini söyledi.

Hayatını kaybeden İsmail Varol.

SİLAHIYLA GÖZALTINA ALINDI

Jandarmanın bilgilendirilmesi üzere olay yerine 112 acil servis ekipleri ve Jandarma ekipleri kısa sürede intikal etti.

Mustafa Önbaş, İsmail Varol, ve Orhan Yüksel’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Oğuz Bircan ise silahıyla birlikte Jandarma tarafından gözaltına aldı.

CİNAYET SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından 3 kişinin cansız bedeni Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.