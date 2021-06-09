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Mermere oturmak istedi! Kahreden haber!

İstanbul'da, yorulunca dinlenmek üzere binanın girişinde gelişi güzel bırakılan mermerin üzerine oturmak isteyen 8 yaşındaki Ahmet Cebe, dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan küçük çocuk hayatını kaybetti

KAN DONDURAN OLAY! Son dakika: Mermere oturmak istedi, canından oldu - VİDEO HABER
Mermere oturmak istedi! Kahreden haber!
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DHA

İstanbul Esenyurt'ta, dün saat 17.00 sıralarında Güzelyurt Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki binanın önünde yürekleri yakan bir olay meydana geldi. 8 yaşındaki Ahmet Cebe, yol ile bina arasındaki boşluğa rastgele bırakılan mermere oturmak istedi.

MERMERLE BİRLİKTE BOŞLUĞA DÜŞTÜ

DHA'da yer alan habere göre güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen olayda yerinden oynayan mermer, küçük çocukla birlikte binanın alt katındaki beton zemine düştü.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine polis, ambulans ve itfaiye sevk edildi. Ekipler ağır yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan 8 yaşındaki Ahmet Cebe yapılan tüm müdahalelere rağmen, hayatını kaybetti.

ELİNDE KAMYONU VARDI

Çocuğa ilk müdahaleyi yapanlardan adını söylemek istemeyen bir kişi, "Büyük gürültüyü duyunca bir araç mı uçtu dedim.

Baktım bir çocuk yerde yatıyor. Koştum hemen polisi aradım. Nabzı atıyordu. Elinde kamyonu da var.

"BURASI BÖYLE BIRAKILIR MI"

Güzelyurt'ta önüne gelen müteahhit. Belediye buna nasıl izin vermiş? Bu olayda da hem belediyeyi hem müteahhidi dava edeceksin. Burası böyle bırakılabilir mi böyle saçmalık olur mu?" dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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