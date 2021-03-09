Yaşadığı dehşeti anlattı! 0:00 / 0:00

İHA

Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde Cumartesi akşamı saat 21.00'da, Türkiye'nin kanını donduran bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki İbrahim Zarap, eski eşi 25 yaşındaki Emriye M.'ye sokak ortasında 5 yaşındaki kızlarının gözleri önünde tekmeler atarak darp edip yaralamıştı.

OLAY SIRASINDA 1.80 PROMİL ALKOLLÜ

İHA'da yer alan habere göre Emriye M.'nin Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken polis tarafından gözaltına alınan İbrahim Zarap ise çıkardığı mahkemece tutuklanmıştı. Zarap'ın olay sırasında 1.80 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

"DAHA ÖNCE UZAKLAŞTIRMA ALDIRDIM"

Hastanede tedavisi devam eden Emriye M.'nin ise verdiği ifade ortaya çıktı. Emriye M. ifadesinde yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Genç kadın, "İbrahim ile yaklaşık iki buçuk yıl önce ayrıldık. Eski eşim olur. Kendisinden daha önce yine beni darp ettiği için davacı ve şikayetçi olmuştum. Uzaklaştırma kararı aldırılmıştı.

"GEL AL ÇOCUK BURADA' DEDİ"

Müşterek evliliğimden bir kız çocuğumuz var. Olay günü İbrahim çocuğumu yanına almıştı. Ben de çocuğu almak için İbrahim ile telefondan haberleştik. Canik Belediyesi önünde olduğunu söyledi. Ben de buluşmaya tek başıma gittim. Kızım babasının yanındaydı. Ben İbrahim'e 15 metre kala çocuğu göndermesini istedim. İbrahim 'Gel al çocuk burada' dedi. Ben kendisine tekrar çocuğu gönder alkollüsün dedim.

"YERE BAŞIMI ÇARPARAK DÜŞTÜM"

Bunun üzerine üzerime gelerek bana yumruk attı. Yere başımı çarparak düştüm. Yerde emeklediğim sırada da benim karnıma ve vücuduma tekme atmaya devam etti. Kafamı yerlere vurdu. Karnımda bulunan ve kendisinin de yaralı olduğunu bildiği ameliyat yerime de yine defaten tekme ile vurdu.

"KANDAN GÖZLERİM GÖREMEZ OLDU"

Benim ağzımdan ve yüzümden akan kan ile gözlerim göremez oldu. Bu sırada yine yüzüme darbe aldım. Sonrasında da gözümü hastanede açtım. Olayın etkisiyle bayılmışım. Olay sırasında telefonumu da kırmış.

"KESİNLİKLE KENDİSİNİ TEHDİT ETMEDİM"

Ben eşime kesinlikle tehdit hakarette bulunmadım. Karşı koymadım. Üzerime atılı herhangi bir suçlamayı kabul etmiyorum. Eski eşim İbrahim Z.'den davacı ve şikayetçiyim" diye konuştu.

"ALKOL ALMAYA DIŞARI ÇIKTIM"

Tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilen İbrahim Zarap ise ifadesinde, "Emriye M. ile 2.5 sene önce karşılıklı anlaşarak ayrıldık. Bu evliliğimizden 5 yaşında kızımız var. Çocuğum mahkeme kararı ile annesindedir. Olay günü eşim Emriye'yi cep telefonundan aradım. Liman Mahallesi'nde bulunan babasının evinden kızımı teslim aldım. Tam olarak saat kaçta aldığımı hatırlamıyorum. Akşam saatlerine kadar çocuğum ile birlikte Karşıyaka Mahallesi'ndeki evimde vakit geçirdik. Bir süre kızımı anneme emanet ederek dışarıda arkadaşlarımla birlikte alkol aldım.

"ÇOCUĞU SANA GÖSTERMEYECEĞİM' DEDİ"

Kızımın yanında alkol almadım. Sonrasında eşim ile akşam saat: 21.00 sıralarında kızımı alması için telefondan görüştü. İkametime yakın olan Canik Belediyesi önünde kızım ile birlikte annesi ile buluştuk. Emriye belediyenin önüne tek geldi. Karşılıklı konuşmaya başladık. Konuşma sırasında eşim bana, "çocuğu sana bir daha göstermeyeceğim" dedi.

"OLAY ANINDA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİM"

Bende bunun üzerine sinir krizi geçirdim. Sonrasında eşime saldırdım. Yüzüne ve vücuduna vurduğumu hatırlıyorum. Ellerimle, tekmeyle ve yumrukla kendisini darp ettim. Olay sırasında sinirle yine eşime ait olduğunu bildiğim telefonu yere atarak parçaladım.

"BANA VURANLARDAN ŞİKAYETÇİYİM"

Çevreden vatandaşlar olay sırasında beni eşimden uzaklaştırmaya çalıştılar. Ben bu sırada vücuduma darbe aldım. Bu şahısların tespiti halinde davacı ve şikayetçiyim. Sinir krizi geçirdiğim için olaya ait hatırladıklarım bu şekildedir" şeklinde konuştu.